Леонтьев: Невозможно установить, кто большее дерьмо – Порошенко или Коломойский

05.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Президентские выборы на Украине, как и Евромайдан, не принесут Украине смену элит – за Владимиром Зеленским стоит старый олигарх Игорь Коломойский и его бизнес-партнеры, которых всех вместе контролирует Запад.

Об этом в эфире радио заявил российский телеведущий и политолог Михаил Леонтьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский, сам по себе, в детстве мог быть очень хорошим, подающим надежды мальчиком, но это никакого значения не имеет, это собственность господина Коломойского.

Если можно представить себе, что президент страны, государства, будучи зависим от каких-то спонсоров, хозяев даже бывших, может обрести субъектность, мягко выражаться будем, послать их куда-нибудь, дистанцироваться, то президент Украины этого сделать не может по определению. Украина – это полностью победившая олигархия», – сказал Леонтьев.

«Почему можно сказать, что «революция достоинства», так называемая, не была никакой революцией? Там не произошло никакой смены элит, вообще никакой. Там произошло небольшое перераспределение. То есть, никаких признаков революции объективных там не было.

Это просто не революция. То есть, один марионеточный режим был заменён другим. Тем более, ещё и при наличии системы внешнего управления, которая при Януковиче работала ещё лучше, чем при Порошенко, потому что Януковичу просто не разрешили защитить себя. Просто не разрешили», – рассуждает тележурналист.

«Не дай Бог нам серьёзно и ангажировано относиться к этим выборам украинским. Это развлечение. Кому достанется Украина: Порошенко с компанией его подельников или Коломойскому – кто из них большее дерьмо, установить практически невозможно», – резюмировал Михаил Леонтьев.