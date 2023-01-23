«Леопардовый Рамштайн» зашёл в оперативны тупик – Карасёв

США и ФРГ прежде, чем думать поставлять или нет танки «Абрамс» и «Леопард», посмотрят, как будут гореть британские «Челленджеры» во время весеннего наступления ВСУ.

Об этом в эфире своего видеоблога говорил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Неудача «леопардового» Рамштайна – не то что неслучайна, но что-то под этим есть, не просто сиюминутные трения или несогласованности технического характера, а речь идёт о том, что сейчас западная коалиция военной помощи Украине упёрлась в какой-то, если не доктринальный-концептуальный, то всё-таки в какой-то оперативный тупик, что делать дальше и как помогать. Тупик в том, какой должен быть характер военной помощи Украине на данном этапе войны, когда Россия скопила резервы для большого наступления, и чем должна ответить Украина, и чем должен ответить Запад. Ответ на это пока не найден», – констатировал Карасёв.

Ведущий отметил, что решение по танкам ожидается к весне, одновременно с наступлением Украины, как это подают в медиа.

«То есть, если переводить на обычный язык, вы наступайте, а мы посмотрим, давать или не давать танки?», – уточнил он.

«Даже не так. Если говорить о «Челленджерах», сколько дали? Один эскадрон, 14 танков. И вообще, они не очень, западные военные специалисты не очень хорошо о них отзываются. Самые лучшие – «Абрамсы» и «Леопард». Но американцы скинули проблему на Шольца, Шольц скинул на нового министра обороны, а тот оказался крепким орешком. Что вы хотите – птенец гнезда Шрёдера», – ответил эксперт.

Кроме того, есть и другой важный фактор. Карасёв объяснил, что одно дело искать по сусекам советские танки, у которых нет проблем как с ремонтом и обслуживающим персоналом, так и с последствиями потерь машин на поле боя. А западная тяжёлая техника – совсем другое дело.

«А если будут гореть на поле боя где-нибудь под Бахмутом, под Запорожьем, под Мелитополем «Абрамсы» и «Леопарды», какой это будет удар по имиджу хвалёных танков? Это уже другой подход к военной помощи должен быть. Потому что тут же ещё идёт речь о продаже вооружений на мировом рынке, это же удар по имиджу», – сказал политолог.