Лепс, Долина и Дюжев исполнили гимн РФ в Донецке в честь Дня Республики

11.05.2022  19:07 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Культура, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российский певец Григорий Лепс прибыл в ДНР поздравить жителей с Днём Республики и выступить перед ранеными бойцами.

Артист опубликовал соответствующее видеообращение в своём Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российский певец Григорий Лепс прибыл в ДНР поздравить жителей с Днём Республики и выступить...

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«Мы приехали поддержать ребят. Попеть. Надеюсь, мы немного отвлечем их от этих тяжелых будней. Проведаем ребят, проведаем раненых детей, раненых бойцов», – сказал Лепс.

Позже музыкант опубликовал совместное фото с главой ДНР Денисом Пушилиным, отметив, что они оба находятся в розыске на Украине.

Поддержать жителей Донбасса и поздравить с Днём Республики также приехали певица Лариса Долина и известный российский актёр Дмитрий Дюжев.

В сети появилось видео, где Лепс вместе с Долиной и Дюжевым исполняют гимн России.

Кроме того, Лариса Долина и Дмитрий Дюжев возложили цветы у памятника жертвам фашизма в центре Донецка.

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