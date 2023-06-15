Лепс и Басков готовы заплатить за каждый «Леопард»

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Российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков пообещали платить по миллиону рублей за каждый подбитый танк модели «Леопард» ВСУ.

Об этом они объявили во время закрытого мероприятия «Русской Медиагруппы» на Петербургском международном экономическом форме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все, мы можем сделать для нашей советской, простите, российской армии, мы будем делать от чистого сердца. Там, где нужно петь, мы будем петь. Если мы можем сделать какое-то денежное вознаграждение нашим бойцам, мы это сделаем. Мы будем помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля. Мы правы, потому что за нами правда», – сказал Лепс.

Басков добавил:

«Когда они вернутся с победой, в этой победе должно быть сердце и участие каждого человека».

К заявлению певцов присоединился владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев (рок-группа «Земляне»), певица Елена Север и телеведущая Юлия Барановская, певец Юрий Антонов.

Политолог Семен Уралов обратил внимание, что чиновники правительства и Центробанка не отметились на ПМЭФ патриотическими заявлениями.

«Лепс и Басков будут платить бонусы за подбитую технику. Набиуллина и Орешкин поддерживают дальнейшую приватизацию. А можно сделать так, чтобы певцы поддерживали приватизацию, а начальники из своих частных средств бонусы выплачивали? Так бы всем лучше было», – написал Уралов в своем тг-канале.