Лерос: Зеленский – главный предатель Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда назначили руководить арестованными российскими активами «агента Кремля» и бывшего человека Януковича Виктора Дубовика.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший член президентской фракции «Слуга народа», депутат Верховной рады Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вот вам очередное подтверждение того, что Татаров с Ермаком начинают полный реванш режима Януковича», – сказал Лерос.

Татаров с Ермаком начали максимальный процесс возврата людей Януковича к власти. И это – отличный пример тому. Виктор Дубовик – сын Дубовика-старшего, который при Януковиче был первым заместителем министра внутренних дел.

Он возмутился, что арестованные на Украине активы России и российских деятелей переходят под управление «пророссийских» людей из команды Януковича.

«Чем примечательна именно история с «Армой» – она арестовала большинство русских активов. И сейчас они хотят поставить своего русского человека управлять «Армой», чтобы все эти русские активы остались в руках русских.

Мне иногда кажется, что у Зеленского просто критически начинает развиваться шизофрения – на ТВ-марафоне он один человек, а уже в кабинете при своих подковёрных играх абсолютно другой человек. Тем не менее, он является главным предателем в нашей стране.

И не удивительно, что когда Путин понял, что понапихивал своих людей на ключевые государственные позиции, он принял решение напасть на Украину. Поэтому, когда вы будете в следующий раз видеть очередную новость от Зеленского, что Россия – агрессор, снова совершила ракетные атаки – задайте ему вопрос какого чёрта делают рядом с ним люди Януковича, которые виноваты в том, что война в нашей стране началась», – добавил депутат.