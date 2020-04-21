Леса в Чернобыльской зоне поджигают аваковцы – расследование

21.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина самостоятельно не справляется с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения, поскольку на фоне общего упадка украинской ГосЧС в силовых ведомствах есть люди, заинтересованные в продолжении стихии как причины для паники и нового предлога для ограничения прав и свобод.

К такому выводу приводит ряд соответствующих теме публикаций, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ввиду того, что пожары в Чернобыльской зоне отчуждения продолжаются уже 18-й день, член общественного совета Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко в своём видеообращении выступил с требованием привлечения международной помощи.

«Сегодня продолжает гореть левый берег Припяти, там тлеют торфяники. Горит также центр Чернобыльской зоны недалеко от могильника Буряковка. Сейчас к зоне подъехали новые силы с Хмельниччины пожарно-спасательные отряды, создаётся палаточный городок с пожарными. Но мы понимаем, что тех сил, что сейчас ликвидируют пожар явно не хватает, несмотря на то, что создано очень много пеших бригад, которые проходят по этим дремучим Полесским лесам Чернобыльской зоны, куда не может проехать техника, там очень сложная обстановка для пожаротушения…

По разным причинам Украине этот пожар самостоятельно потушить не получается. Я считаю, что сейчас всё-таки необходимо обратиться к международной помощи, к международному опыту, чтобы дали профессиональных пожарных, профессиональную технику. Белорусы готовы вылететь на своих вертолётах и помочь, сегодня связывались с МЧС Белоруссии, они ждут от нашего правительства приглашения», – рассказал Емельяненко и добавил, что на сайт президента Зеленского направлена петиция относительно привлечения международной помощи.

Между тем, на сайте украинского журналиста Андрея Шокотко «Архив журналиста» приходят к выводу, что лес в Чернобыльской зоне поджигает полиция, причём основываясь на информации из открытых и официальных источников.

«18 марта зону отчуждения закрывают под предлогом карантина. Об этом сообщается на сайте государственного агентства, управляющего Чернобыльско зоной. Контроль за соблюдением карантина в руках полиции. Полиция увеличивает свое присутствие в зоне и начинается усиленная борьба с проникновением туда, после чего появляются сообщения о задержанных сталкерах», – говорится в расследовании.

Кроме того, отмечается, что Зона освобождена полностью от легальных туристов, а также зачищается от нелегальных туристов, а потому «лишних глаз» там практически нет. Это самый контролируемый полицией район Украины. При этом особо выделяется, что такая ситуация была создана непосредственно перед началом лесных пожаров – с 18 марта, и как только территория перешла под контроль полиции, начались пожары.

«Ничего нового в подобной тактике нет, в Украине она применяется повсеместно. Напомню о взрыве складов боеприпасов в Винницкой области 26 сентября 2017 года (Калиновка). По странному совпадению именно в это время, 26-27 сентября в регионе проходили антитеррористические учения, в рамках которых перекрывали дороги, а значит и доступ в некоторые районы.

Конечно, я всего лишь сопоставляю информацию и на основании этого делаю выводы – но мою правоту неожиданно подтвердил сам Аваков», – говорит журналист.

Он отметил недавний пост главы МВД Украины Арсена Авакова с фото поджога и комментария, что «во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне, обнаружили вот таких 4 феномена».

«Это фото является кадром видео, которое Аваков не показал, но которое ему, несомненно, показывали – фото снято с монитора. Видно, что пожар только начал распространяться, поджог очевиден. Но сразу возникает вопрос – сколько времени прошло от поджога до того момента, как была сделана фотография? 10 секунд или 20 секунд? Ровно столько, чтобы отойти на пару метров, вытащить из кармана телефон и включить камеру?

А так как это не фотография, а кадр из видео (которое нам не показали), сразу же напрашивается вывод, что камера была включена еще раньше – во время поджога. Значит Аваков получил видео в качестве доказательства выполненного задания. Но по глупости запостил один кадр, стремясь доказать существование неведомых диверсионных групп. В зоне, которая с марта полностью контролируется его подчиненными», – рассуждает журналист.

По его словам, Аваков лжет, что поджог был обнаружен во время «вечернего мониторингового облета» с БПЛА и вертолетов.

«Хотя видео только что подожженного леса, кадр из которого он опубликовал, снято с земли. Неужели какой-то полицейский летел на крыле БПЛА, увидел вспышку пожара, тут же спрыгнул на землю и снял видео? Супермен. Но почему тогда поджигателя с БПЛА не заметили? Зачем Авакову поджоги – вопрос риторический», – добавил журналист.

Он уверен, что глава МВД, вкусив во время карантина абсолютной власти, хочет продолжения банкета. По его словам Аваков выглядит полным дураком – «ему нужна новая причина для паники, новый предлог для ограничения прав и свобод».

Также происходящее в Чернобыльской зоне отчуждения прокомментировал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, который так же уверен, что вина лежит полностью на украинских властях и видит выход в международной помощи.

«Страшно мне смотреть на эту беду, пришедшую в Украину. Горящий лес, горящая природа, пострадавшие люди. И в этом во всем я виню прошлую и сегодняшнюю власть. Они уничтожили государство Украина.

Страшно то, что природа отомстит каждому жителю Украины и не пощадит никого от мала до велика, ведь это экологическая катастрофа. Сколько живности пострадало, сгорело заживо!

Вместо того, чтоб бить в набат, просить помощи у соседей, эти отмороженные чинуши, политики, ищут диверсантов и крайних. А ведь все банально и просто: МЧС ликвидировали, средства в развитие пожарных служб не вкладывали, спецмашины стары, спецодежды пожарной нет, да и деньги эти моральные уроды продолжают воровать на трагедии экологии и дикой живности», – написал Журавко.

«Помните, когда 2014 году Турчинов отдал приказ на АТО? Уничтожать мирных граждан и проливать кровь. Вот и сегодня пришел тот час и время, когда все возвращается назад по принципу бумеранга. Я бы это назвал, что в Украине идет тихая война, уничтожение самих себя», – подытожил Журавко в постскриптуме.