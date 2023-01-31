Лесбиянки атакуют Молдавскую православную церковь

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Митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир призвал граждан страны к протестам против признания ЛГБТ-браков.

Свое обращение он разместил на официальном сайте митрополии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обращаемся не к членам этого меньшинства, частную жизнь которого мы уважаем, выражая незаинтересованность в их частной жизни, а к властям нашей Страны: не забывайте, что мандат на руководство Страной вручило вам большинство. Напоминаем, что православные граждане представляют собой не часть общества, а подавляющее большинство. Таким образом, за самой робкой попыткой юридически зарегистрировать гей-пару в нашей стране последует соответствующая реакция, ибо такие решения идут вразрез с православным и историческим сознанием народа», – написал митрополит.

Координатор ЛГБТ-организации Genderdoc-M Анжелика Фролова усмотрела в заявлении иерарха разжигание ненависти и пригрозила ему возбуждением головного дела.

«Заявление, которое Митрополия Молдовы сделала на своей странице, является разжиганием ненависти и дискриминации и содержит угрозы и призывы к неповиновению, является серьезным уголовным правонарушением», – написала Фролова в американской соцсети.

Ее демарш возмутил оппозиционного депутата молдавского парламента Богдана Цырдю.

«А вот заявления самой Фроловой-очень миролюбивые. Никакой гетерофобии и христианофобии! Вот так. Теперь вас будут сажать за то, что вы за традиционную семью», – написал он в своем ТГ-канале.

Ранее Фролова утверждала, что Молдавская православная церковь «слишком гомофобна», потому что следует указаниям из Москвы, а ее коллега-лесбиянка Анастасия Данилова назвала русский язык «языком насилия и имперскости».

Фролова со своим любовником и транс-мужчиной Лео Збанкэ оказались единственной гомосексуальной парой в Молдове, которая потребовала зарегистрировать их однополый брак по решению ЕСПЧ.

Последнее социологические исследования показали, что в Молдове самый высокий в Европе процент молодых людей, не одобряющих однополые браки – 89%. Для сравнения: в России 86%, на Украине 82%, а в Белоруссии 75% против легализации содомии.

10 лет назад в Молдове приняли закон об обеспечении равенства «по сексуальной ориентации». С тех пор в Кишиневе каждый год проводят фестиваль ЛГБТ «Молдова Прайд» при поддержке западных посольств, регулярно вывешивающих на своих зданиях радужные флаги. На мероприятие приходится привлекать силы полиции в несколько раз превышающие число марширующих, молдаване кричат ЛГБТ-активистам оскорбления, но это не заставляет их отказаться от затеи.

В 2021 году парламент Молдовы ратифицировал в первом чтении Стамбульскую конвенцию международного соглашения против насилия в отношении женщин и насилия в семье, предоставляющую особые гарантии ЛГБТ-сообществу. Послом Молдовы в США был назначен открытый гомосексуалист Виорел Урсу. Депутат правящей партии Михай Попшой пообещал вывесить флаги ЛГБТ на здании правительства Молдовы и президентуры.

В прошлом году в молдавских школах попытались запустить программу «Дети ЛГБТ в твоей школе», но родительская общественность не позволила.