Лещенко и Найем: конец дуэта еврооптимистов

03.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Нардепа-еврооптимиста Сергея Лещенко исключили из рядов общественно-политической организации “Действуй с нами” Мустафы Найема, передает корреспондент ПолитНавигатора.

По данным киевского издания “Страна”, отправной точкой стало интервью с юристом Владимира Зеленского Андреем Богданом, в котором тот назвал Лещенко членом команды Зе.

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По данным издания, Сергей Лещенко разошелся с Мустафой Найемом, но при этом он не получил гарантий у Зеленского и находится в его команде “на шатких правах”. Жесткий конфликт между двумя нардепами назревал около месяца.

“Изгнание Лещенко это фактически ссора двух друзей. Костяк партии поддержал это решение”, – говорят у Найема.

Кроме этого, из движения “Действуй с нами” исключили депутата Мушака – за поддержку Порошенко. Решение об этом было принято на совете организации.

В феврале нардеп тогда еще от БПП Мустафа Найем заявил о создании новой общественно-политической инициативы “Действуй с нами”. К ней присоединились также нардеп Сергей Лещенко, Светлана Залищук и Алексей Мушак (БПП), а также депутат от “Народного фронта” Наталья Кацер-Бучковская.

“Исключили? Это неправильная формулировка. Сергею понятнее Зеленский, и он считает, что ему нужно помочь. Мы по-разному видим дальнейшее развитие страны, пути достижения целей. Когда пути расходятся, это дружеское расхождение в направлении движения, без конфликтов и формализм. Это было его решение, и мы дали каждому право выбирать путь. Таким образом в направлении Порошенко выбрали дрейфование Юрий Гусев и Алексей Мушак”, – заявил бывший заместитель главы патрульной полиции Сергей Блажевич, который также является членом движения “Действуй с нами”.

Сам Сергей Лещенко заявил киевскому изданию “Страна”, что сейчас находится в США и сможет прокомментировать ситуацию только в понедельник.