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Новости Украины

Проблема освобождённых от ВСУ территорий заключается в том, что люди, имеющие «специфический украинский управленческий опыт», по большей части, непригодны для содержательной созидательной работы.

Об этом в интервью крымско-татарской общественнице Диане Кади заявил депутат Госдумы РФ, одессит Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Известный интеллектуал напомнил, что местное население, в большинстве своем, представлено русскими людьми, которым промыты мозги пропагандой.

«Да, действительно, среди жителей Украины есть люди, хотя и вполне русские, их – громадное большинство, настолько замороченные десятилетиями лжи, что могут совершать какие-то преступления для поддержания старой польской пропагандистской фальшивки, что «Украина – не Россия». Такими людьми займутся соответствующие органы, имеющие некоторый опыт очистки мозгов от всякой грязи и дряни. Думаю, за несколько лет с этими людьми разберутся. Посмотрите на жителей Чечни, где еще пару десятилетий назад хватало воюющих против всего русского. А что теперь? Весь Интернет обошла фраза кого-то из мариупольцев: «Услышали «Аллаху акбар!» и перекрестились. Слава Богу, русские пришли», – напомнил Вассерман, выразив уверенность, что зачистка националистического элемента продлится «недолго».

Депутат также отметил, что с проблемой реорганизации системы управления столкнулась в свое время и Республика Крым.

«Главная проблема Украины, как показал опыт Крыма, совершенно иная. Это – катастрофическое состояние тамошнего управленческого корпуса. Опыт Крыма доказал, что люди, имеющие специфический украинский управленческий опыт, по большей части, непригодны для содержательной созидательной работы. Боюсь, что даже всего президентского управленческого резерва, всех этих воспитательных программ не хватит для того, чтобы быстро восполнить дефицит. И главной проблемой в течение нескольких лет будет несоответствие радужных ожиданий, что «Вот, вернемся в Россию, и все сразу станет радостным и великолепным», и фактическим состоянием, в котором делать «радостно и великолепно» можно только собственными усилиями, под собственным эффективным управлением. Судя по опыту того же Крыма, именно управленческая проблема может занять лет десять, а то и побольше», – предупредил депутат Госдумы.