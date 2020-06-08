Летающий ужас люфтваффе

08.06.2020, Киев, Владимир Сиряченко

8 июня 1920 года родился летчик-легенда, трижды Герой Советского Союза, маршал авиации Иван Кожедуб.

На свет будущий летчик появился в нескольких километрах от Шостки – селе Ображеевка. Несмотря на несытую жизнь, рос смышленым и любознательным ребенком. Рано научился читать. Поступил в химико-технологический техникум на механический факультет. Учебы совмещал с занятиями в местном аэроклубе Осовиахима, после которого поступил в Чугуевское авиационное училище. После выпускных экзаменов и безукоризненных практических полетов Кожедуба оставляют в училище инструктором летной подготовки. С одной стороны – горечь и разочарование, что его товарищи разъедутся в боевые части, а с другой – оказанное высокое доверие.

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Вперед, соколы. Атакуем!

Наконец то командование удовлетворило его очередной рапорт отправить на фронт. Пункт сбора летно-технического состава в Москве. Здесь формировался полк из бывалых летчиков-истребителей. Командир его майор Игнатий Солдатенко. Герой войны в Испании, кавалер двух орденов Красного Знамени. Командир полка постарался, чтобы в каждой эскадрилье вместе с новичками были обстрелянные в воздушных боях летчики.

Шла весна 1943 года. Войска трех фронтов, воодушевленные триумфальной победой Красной Армии под Сталинградом, пошли на запад. Противнику удалось сдержать наступательный порыв советских войск. Двум противоборствующим сторонам предстояло выработать стратегию боевых действий на летний период.

Первый бой для Кожедуба сложился неудачно. Патрулируя небо над полковым аэродромом, вступил с шестеркой «мессеров» и не заметил, как в хвост его «Лавочкину» зашел немец. Тот не промахнулся. Спасла Ивана бронеспинка, попавший в нее снаряд оказался фугасным. В заключение при заходе на посадку попал под зенитный огонь аэродромного прикрытия.

Другого бы молодого пилота первая неудача надолго выбила бы «из колеи» Но майор Солдатенко был не только хорошим командиром, но и опытным психологом. Кожедуб навсегда запомнил его наказ и следовал ему: «Сбить самолет – не рукой махнуть. От желания до умения – дистанция огромного размера. А сокращают ее боевой опыт и смекалка. И упорный труд и учеба».

5 июля вермахт начал операцию «Цитадель». На следующий день вступил в боевые действия 240-й истребительный авиационный полк, в котором воевал и младший лейтенант Кожедуб. Наши летчики пересекают линию фронта. Почти сразу обнаруживают 20 пикирующих бомбардировщиков в сопровождении «мессеров». Командир эскадрильи Федор Семенов стремительно уходит от огня и снизу расстреливает головной «Юнкерс». Начало положено. В глазах Ивана мелькают силуэты наших и вражеских самолетов. Продолжает преследовать избранного для атаки «своего» противника. Длинная очередь. Еще одна. В шлемофоне звучит голос ведомого Василия Мухина: «Бей, Батя, прикрываю!». Вражеский самолет вспыхнув, упал западнее деревни Завидовки. Бомбардировщики поспешили освободиться от опасного груза в расположении своих войск и повернули назад.

Напряжение нарастало. Соотношение сил в воздухе было почти равным. Командование «люфтваффе» бросило в бой отборные авиационные эскадры. Но и советские военно-воздушные силы были уже не те, они получили на вооружение современные самолеты – бомбардировщики Пе-2, штурмовики Ил-2, истребители Ла-5, Миг-3, Як-9, накопили неоценимый боевой опыт в битвах под Москвой и Ленинградом, под Сталинградом и на Кубани. Эскадрильям 240-й авиаполка, действовавшего на Белгородско-Курском направлении, приходилось вылетать по несколько раз в день, сопровождать группы Пе-2, непрерывно бомбившие немецкие танковые и пехотные части, вражеские аэродромы. А еще осуществлять воздушную разведку.

В одном из таких поединков ранили Федора Семенова. Вечером Кожедуб получил приказ – до выздоровления комэска принять командование эскадрильей. Впервые Кожедуб вылетел на задание в качестве ведущего четверки истребителей. На земле кипит ожесточенное танковое сражение. Иван внимательно просматривает воздушное пространство над советскими боевыми порядками. По силуэтам различает два «Мессершмитта-109». Пытаются атаковать. Но пока противник разворачивался, Иван поймал ведущего в прицел. Огонь открыл первым, тот перевернулся и с отвесного пикирования врезался в землю. Это была третья его боевая удача. «Четверка» еще раз вылетала на прикрытие наших войск. В скоротечном бою Кожедуб сбил еще один «Мессершмитт».

Наступление противника захлебнулось, тот отводит войска назад. В ожидании команды на взлет Иван видит, как к его самолету спешит командир полка Подорожный с радостной вестью: за успешные боевые действия он награжден орденом Красного Знамени. А вечером его ознакомили с приказом о назначении командиром эскадрильи.

У летчиков 240-го ИАП приподнятое настроение, как и во всех воинов шести фронтов, которые не только удержали свои позиции на Курской дуге, но и перешли в наступление. Освобождены Белгород и Орел. Москва салютовала победителям Курско-Орловской битвы. И вновь команда: «На взлет!». К Рогани, предместью Харькова, приближалась большая группа вражеских бомбардировщиков. У противника в небе не менее 40 «Юнкерсов-87». «Ястребки» прорываются через заслон «мессеров», врезаются в строй бомбардировщиков. Кожедуб заходит в хвост одному из них, открывает огонь и вгоняет его в землю. Жаркие и ожесточенные бои у Днепра, немногим уступавшие по своему накалу небу над Белгородом и Харьковом: прикрытие переправ у Днепропетровска, отражение налетов на войска 2-го Украинского фронта в полосе действий которого воевала 5-я воздушная армия, а в ней – 240-й ИАП. Здесь командир эскадрильи Кожедуб в десяти боях 11 раз вышел победителем. К концу третьего года войны его личный боевой счет увеличился до 26 уничтоженных вражеских самолетов.

После сражений над Славутичем и участия в ликвидации Корсунь- Шевченковской группировки советская авиация на южных да и на других фронтах захватила господство в воздухе. И не упускала его до последних дней войны. Противник тщетно пытался перехватить инициативу, пополнял свой воздушный флот новыми типами самолетов. Но отечественная военно-техническая мысль опережала его на несколько шагов. Изменение летно-тактических качеств истребителей в лучшую сторону способствовало повышению боевого мастерства «крылатых рыцарей неба».

Незабываемое для него утро 4 февраля 1944 года. В полк пришло сообщение, что трем летчикам 240-го ИАП – Ольховскому, Семенову и Кожедубу за проявленные мужество и героизм присвоено звание Героя Советского Союза. Его сердце переполнило чувство гордости за то, что он, простой крестьянский парень, удостоен высшей награды Родины. На смену ему пришло чувство безмерной благодарности своим боевым товарищам – ведомому Василию Мухину, механику Виктору Иванову, всем, без которых его личные успехи и победы были бы невозможны.

На смену весенней распутице пришло жаркое лето. Войска 2-го Украинского фронта ведут подготовку к Ясско-Кишиневской наступательной операции. Но враг еще очень силен, огрызается в небе и на суше. Однажды Иван Кожедуб получил приказ слетать на У-2 в молдавский город Бельцы, где еще недавно базировался их полк. Подлетая к аэродрому, обратил внимание на новенький «Ла-5ФН», блестевший свежей краской. Командование авиасоединения, в которое входило ИАП, вручило ему этот самолет, построенный на трудовые сбережения колхозника Василия Конева, старого пчеловода колхоза «Большевик» Сталинградской области. Тот попросил присвоить ему имя своего племянника – командира 21-го гвардейского ИАП Героя Советского Союза Георгия Конева, павшего смертью храбрых в декабре 1942 года в небе под Ленинградом. Поблагодарив Василия Викторовича Конева за дорогой подарок, вскоре сообщил ему: «На Вашем самолете я сбил восемь самолетов врага, из которых пять хваленых «Фокке-Вульфов-190». Теперь на моем счету сорок пять самолетов противника. Позвольте закончить это письмо уверением, что мой боевой счет будет все время расти. С боевым приветом капитан Кожедуб».

В конце июня его пригласил к себе командир полка: «Пришел приказ о вашем немедленном вылете в Москву. С какой целью – неизвестно». В главном штабе Военно-Воздушных Сил узнал, что командование намерено направить его на 1-й Белорусский фронт, в авиационный полк, который вел свободную воздушную охоту на вражеских асов. Приказ о его назначении заместителем командира истребительного полка подписан. В знакомом ему подмосковном запасном полку его ждал Ла-7 новой модификации.

Уже в процессе изучения этого самолета Кожедуб был восхищен его летными качествами. Подобных машин на вооружении противник не имел. Здесь же, накануне празднования Дня Воздушного Флота, узнал о награждении его второй Золотой Звездой. С утратой своего превосходства в воздухе «люфтваффе» избрала иную тактику. Отрядило для охоты на одиночные или отбившиеся от группы самолеты лучших своих асов. Следовало раз и навсегда отбить стремление противника прибегать к этим уловкам.

После освобождения Варшавы все три фронта – 1-й Украинский, 1-й Белорусский и 2-й Белорусский фронты стремительно форсируют Одер. Нашим летчикам даже с высоты заметны указатели на русском языке «До Берлина – 80 километров». Обнаруживают аэродромы, забитые «Юнкерсами», «Мессершмиттами» и «Фоккерами». Бежавшие в панике немцы бросали свои самолеты – ничего другого им не оставалось.

В небе появились реактивные «Мессершмитт-262» с турбореактивными двигателями. 19 февраля Иван Кожедуб вместе с ведомым Дмитрием Титаренко вылетели на охоту, где и обнаружили реактивный «мессер». Тот, очевидно, рассчитывал на свои скоростные качества – тщетно. Напарники выжимают из «Лавочкиных» предельную скорость. Ведомый поторопился первым открыть огонь, противник решил было развернуться, но подставил себя под огонь пушек ведущего. Вражеская «новинка», разваливаясь на части, рухнула вниз.

Ожесточенная битва за Берлин как в небесах, так и на земле подходила к завершению. Для Кожедуба с Титаренком это был пятый за день вылет. Садившееся солнце было в пользу вероятного противника, когда летчики заметили 40 «Фокке-Вульфов». Соотношение сил 2:40 и все же они приняли решение вступить в бой. Зашли в хвост группы со стороны солнца. Сразу зажгли два «Фоккера», посеяв панику среди остальных. Но противник, убедившись, что против них лишь два советских истребителя, взял было их в кольцо. Поздно. На выручку во время поспели боевые друзья. На обратном пути замечают отбившийся от стаи самолет со свастикой на борту. Тот стремился было отбомбиться и, заработать «Железный крест» в самом конце войны. Кожедуб в упор расстреливает его и одерживает 62 победу.

62 победы и ни одного поражения! Никем не превзойденный результат ни в Советских, ни в союзных военно-воздушных силах. Никто ни разу не смог сбить его. Получать повреждения приходилось, порой весьма серьезные, но в каждом подобном случае он умел сохранять машину и приземляться на своем аэродроме.

«МИГ-15» против «Сейбров» И «летающих крепостей»

Советская страна, весь ее многонациональный народ ликовали, отдавали заслуженные почести воинам-героям, сокрушившим многоголовую фашистскую гидру. А в 176-м гвардейском истребительном полку провожали заместителя командира полка майора Кожедуба в Москву, на учебу в Военно-Воздушную академии командного и штурманского состава.

На одном из подмосковных аэродромов шла подготовка к первому послевоенному воздушному параду, посвященному Дню Военно-Воздушного Флота. Ранним утром радио передавало сообщение об Указе Президиума Верховного Совета СССР о награждении большой группы летчиков – победителей воздушных сражений. Первой в нем стояла фамилия Кожедуба. Родина увенчала его третьей Золотой Звездой. Он стал вторым в истории советской авиации трижды Героем Советского Союза.

Настала пора вновь штурмовать небо, теперь уже на крыльях реактивной авиации, требующей безупречных знаний теории, тщательной подготовки и мастерства полетов. Кожедуб и его сокурсники настойчиво осваивали истребители Миг-15. Полеты днем и ночью, в сложных метеоусловиях, удобные кабины, оснащенные современными приборами. Они помогали выбирать безошибочное решение, до малейших деталей отрабатывать технику пилотирования.

25 июня 1950 года США, прикрываясь мандатом миротворческих сил ООН, развязали против молодой Корейско-Народной Демократической республики полномасштабную войну. Ким Ир Сен обратился к Сталину и Мао Цзедуну за помощью. Уже 12 октября 9 общевойсковых армий КНР под общим названием «китайские добровольцы» перешли границу. Однако без надежного прикрытия с воздуха рассчитывать на успех не приходилось. Американцы вместе с союзниками бросили в небо более 1500 «летающих крепостей», реактивных и винтокрылых истребителей.

Поздней ночью телефонный звонок разбудил командира 324-й авиационной дивизии И. Н. Кожедуба, который отдыхал вместе с семьей в Сочи. У аппарата был командующий ВВС Московского военного округа В. И. Сталин. Ему предстояло срочно вылететь в Москву. Иван Никитович догадывался о причине экстренного вызова. В пути вспомнилась ему отнюдь не дружеская первая встреча с союзниками в небе над Берлином. Патрулируя отведенный ему квадрат, Кожедуб обнаружил два «мессера», готовившихся атаковать американский В-29. Огненной струей отсек их от бомбардировщика. И тут же увидел, как два «Мустанга» открыли по нему огонь. «По мне? Зачем?». Ответными пушечными трассами поразил одного истребителя и тот развалился в воздухе, второй задымил, его пилот выбросился с парашютом. После возвращения домой проявили пленку фотокинопулемета. Сомнений не было: белые американские звезды на фюзеляжах. Инцидент решили не предавать огласке. Командир дивизии Евгений Савицкий подвел точку: «Эти твои победы – в счет нашей будущей войны». А командир полка Павел Чупиков вернул ему пленки со словами: «Забери их себе, Иван, и никому не показывай».

Быстро пролетел месяц, отведенный на подготовку 324-й ИАП к боевым действиям. Командующий ВВС округа лично руководил всеми работами на подмосковном аэродроме в Кубинке. Запомнилось его напутствие командному составу дивизии: «Там воевать надо по-другому – не так, как вы воевали в минувшую войну, используйте опыт, приобретенные знания, ум, новую технику…Самостоятельные боевые вылеты комдиву запрещаю». Последняя фраза стала для Кожедуба ударом. Ведь личное участие в боевых поединках всегда было содержанием его жизни в небе.

Первые вылеты с китайского аэродрома Андунь 2 апреля 1951 года. Поначалу не все пошло так, как задумывалось на земле, сказывалось отсутствие боевого опыта в новых условиях. В этих трудные для дивизии дни произошло становление Кожедуба как командира дивизии. Удалось наладить доверительные отношения с командирами полков и эскадрильей, надежную работу станций оповещения и наведения.

«Звездным часом» для 324-й дивизии стал четверг 12 апреля. Американское командование намеревалось уничтожить переправы через пограничную реку Ялуцзян, по которым шли из КНР на фронт материальные и людские резервы. Главной ударной силой агрессора стали 48 тяжелых бомбардировщиков под прикрытием 80 истребителей. Противник потерял 10 «летающих крепостей» и 4 истребителя. 324-я авиадивизия потерь не имела. После этого В-29 стали редкими гостями в «алее Мигов» – так они прозвали зону действий 324-й и других советских авиадивизий.

Во второй в его жизни войне Иван Кожедуб вновь показал блестящий результат, теперь уже в качестве военачальника. За девять месяцев участия в боевых действий его дивизия сбила 216 вражеских самолетов, среди них 12 «сверхкрепостей» и 118 «Сейбров». Собственные потери составили 27 истребителей, 9 летчиков. Коэффициент эффективности боевой работы 9,6. Миг-15 стал самим результативным истребителем в этой войне. А всего советская авиация в ходе Корейской войны осуществила 64 000 боевых вылетов, провела немногим более 1870 воздушных боев, в которых противник потерял 1087 самолетов. Осознав масштабы таких огромных потерь, США отказались от намерения подвергнуть атомной бомбардировке сопредельные с Корейским полуостровом приграничные территории СССР, КНР и КНДР и даже Сибири.

За умелое руководство боевыми действиями дивизии в небе КНДР ее командир был награжден седьмым орденом Красного Знамени – наиболее почитаемой среди военных летчиков наградой. Пять мастеров воздушных боев его авиасоединения удостоены званий Героя Советского Союза.

Международная обстановка после смерти И. В. Сталина продолжала накаляться, требовала постоянного повышения боевой готовности ВВС и ПВО. На погонах Ивана Никитовича засияли генеральские звезды. Опять учеба, теперь уже в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил. Следующие ступени роста – заместитель командующего 76-й воздушной армией, затем заместитель командующих ВВС Ленинградского и Московского округов, работа в Центральном аппарате Военно-Воздушных Сил. Стремился постоянно совершенствовать боевое мастерство, летал на всех типах истребителей. Даже овладел техникой пилотирования вертолетом «Ми-4», выполнял на нем ответственные задачи гражданского назначения. Да, чуть было не забыл упомянуть: звание «Летчик 1-го класса» ему было присвоено еще в 1950 году, накануне «командировки» в Китай и КНДР.

Маршал авиации Иван Никитович Кожедуб (это высокое звание ему присвоили в 1985 году) в благодарной людской памяти занял достойное место как подлинно народный герой. Не только как мужественный воин, но государственный деятель. С 1946 по 1970 год он депутат Верховного Совета СССР трех созывов. Жители городов Сумы, Чугуев, Купянск, Калуга, Бельцы, Звенигород удостоили его звания «Почетный гражданин».

За правду и честь

Впервые Иван Никитович взялся за свои воспоминания в 1945 году, едва стихло эхо недавних боев и сражений. Его фронтовые воспоминания как бы сами просились на бумагу. Вот что он писал впоследствии: «…С душевным волнением смотрю на сухой перечень фамилий моих бывших однополчан. О каждом, начиная от моториста и кончая командиром, можно написать не одну книгу. Я же в своей книге даже упомянуть не мог о многих – в основном рассказывал о летчиках эскадрильи, в которой служил, о тех, с кем чаще летал».

Под его авторством вышло пять книг воспоминаний. В последнюю из них «Верность Отчизне» включено содержание всех предыдущих. Его дополнили предисловие и послесловие писателя Николая Бодрихина, посвятившего себя изучению героической истории советской авиации, в которой сияет яркой звездой имя Кожедуба. В 2010 году в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга писателя-историка «Кожедуб».

Однако вернемся к первой половине восьмидесятых годов, когда над страной подул «свежий ветер перемен» в виде навязанной Горбачевым и его «прорабами» перестройки. Она высветила все негативные последствия поспешно навязанных советскому обществу «реформ» и «преобразований». Со всей остротой их почувствовала военная элита – мозг Советских Вооруженных сил. Разворачивалась третья мировая война, без грохота снарядов и бомб, но с ее непредсказуемыми и разрушительными геополитическими последствиями.

Это предчувствие дало право народному депутату СССР, маршалу авиации Кожедубу по поручению большой группы Героев Советского Союза и полных кавалеров Славы с трибуны 3-го Съезда народных депутатов СССР обратиться со словами:

– Мы с глубокой болью и тревогой отмечаем, как усиливаются попытки экстремистских, антисоветских сил расколоть единство нашего многонационального государства, искусственно посеять вражду между народами, демонтировать социалистические завоевания, создать хаос в стране, подорвать доверие к Коммунистической партии Советского Союза, разрушить основы советского строя. Пора переходить в наступление против контрреволюционных сил. Промедление смерти подобно!

Спустя год с небольшим этот же призыв повторят известные в мире политики-патриоты в своем «Слове к народу»: «Сплотимся же, чтобы остановить цепную реакцию гибельного распада государства, экономики, личности!..».

Не прислушались, не сплотились, не перешли в наступление «миллионы плеч, туго прижатых друг к другу». Запущенный Горбачевым – Ельциным «поезд развала» на всех парах мчался к пропасти, обещая похоронить под собой обломки огромной страны.

Утром, 8 августа 1991 года, супруга Вероника Николаевна, вернувшись из магазина, обнаружила Ивана Никитовича без признаков жизни на втором этаже их скромной дачи в Монино. Прибывшая «скорая помощь» ничем помочь не смогла, констатировав смерть от острой сердечной недостаточности. Некролог о его кончине появился в печати лишь через пять дней. Похоронили маршала авиации на Новодевичьем кладбище.