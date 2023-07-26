Летело всё: Россия массированно ударила по Украине

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Российская армия нанесла один из самых масштабных ударов по территории Украины. Под атаку попало множество объектов как в южной, так и западной, и центральной части страны.

Масштабы последствий еще предстоит оценить, но уже известно, что поражены были, как минимум, три военных аэродрома, на которых базировались носители крылатых ракет Storm Shadow, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по данным автора телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, под удар попал аэродром 7-й бригады тактической авиации воздушных сил Украины в Староконстантинове Хмельницкой области.

«Целью удара практически гарантированно являются бомбардировщики Су-24М, оснащенные крылатыми ракетами Storm Shadow. После очередного удара по Крыму мы писали, что уничтожение самих самолетов на аэродроме — это одно из решений проблемы пусков британских ракет. Конечно, ВСУ могли поднять авиацию в воздух в качестве мер предосторожности, но судя по прилетам попадание могло быть точным».

«Уничтожены самолёты и складированные в ангарах боеприпасы. Слышны взрывы повторной детонации», – добавляет председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Подтвердил удар по Староконстантинову и спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире организованного Банковой «единого телемарафона».

Телеграм-канал 105-го полка Народной милиции ДНР сообщает об уничтожении трёх военных аэродромов – кроме Хмельницкой области пострадали объекты в Кировоградской и Житомирской: «А ещё, удары нанесены по складам б/к и скоплениям бронетехники западного производства».

Кроме Игната о поражении аэродромов сообщали и другие украинские представители. Такая откровенность может быть связана как с попыткой ввести в заблуждение Россию, так и стремлением выпросить у Запада истребители и очередные средства ПВО.

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Россия сегодня наносила удары по украинским объектам и «Кинжалами», и «Искандерами», и крылатыми ракетами класса «Х». Интересно, что только накануне местный «ципсошник» Александр Коваленко писал в своем канале, что русские давно не применяют по территории Украины эти ракеты, и предполагал, что идет их накопление:

«Это накопление боекомплекта либо на День Независимости Украины, либо накопление к отопительному сезону, для очередной волны энерго-террора. Говоря о производстве Х-101/555, то в месяц этот показатель у россиян составляет 35-40 ракет. То есть, на сегодняшний день, только за счёт производства они увеличили свой БК на 40 ед. Если говорить о терроре на День Независимости, то к тому моменту Х-101/555 будет накоплено не менее 80 ракет».

При этом, Коваленко посчитал хорошим знаком, что эти ракеты ударили сегодня, а не накопились для масштабного удара по энергетике в период отопительного сезона:

«В целом, смотрим по количеству. Но то, что они расчехлили БК – лучше, чем если бы эта молчанка тянулась до октября или ноября».