«Лето-осень будут горячими. Зеленский нацелит ракеты на Москву» – прогноз

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Острая фаза конфликта продолжится, и киевский режим будет делать ставку на террор и попытки ударов по Москве.

Об этом в эфире радио «КП» заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп – эмоциональная личность, он часто меняет свои решения, Трамп пытается решить этот конфликт, у него не получается. Ему не понравился разговор с нами, потому что он хотел нас в наших требованиях просадить, а наши требования не менялись, и мы всегда прозрачно себя ведём. Американцы считают, что это какая-то глупость, потому что в их стратегии нужно завысить требования, чтобы была возможность откатиться и сойтись на «peace deal», заключить сделку. И в этом отношении мы говорим: нет, ребята, мы не шутили, всё, что мы сказали, так и есть. Мы ничего нового, лишнего не просим, но от этого тоже отступать не будем», – сказал Клинцевич.

В связи с этим, предупредил эксперт, «лето-осень будет горячим».