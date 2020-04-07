Летом Лукашенко может получить сильнейший политический кризис

07.04.2020, Минск, Артем Агафонов

«Да, прирост у нас наблюдается. Слава Богу, что не лавинообразный». Это цитата из сегодняшнего выступления Лукашенко на совещании по коронавирусу.

Давайте, посмотрим на цифры. Сегодня в Белоруссии, по официальной статистике выявлен 861 случай заражения коронавирусом. По словам того же Александра Григорьевича – не катастрофа. Да, на фоне соседей цифра выглядит не страшно, но неделю назад, 1 апреля, таких случаев было лишь 163. Рост – более чем в 5 раз! Каждый день – не менее чем на 20%. А вот это уже тревожно.

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Сегодня количество инфицированных выросло на 22,9%. Из всех стран, где их больше двухсот, быстрее, чем в Белоруссии оно росло только в Гане и Бангладеш. Вчера – на 24,5%. Более быструю динамику продемонстрировали только Нигер, Узбекистан и Кыргызстан. И эти цифры – действительно шокируют. Оказаться в такой компании для относительно благополучной республики с неплохим постсоветским здравоохранением – настоящий позор.

Сегодня Александр Григорьевич заявил, что рассчитывает вывести график заболеваемости на горизонталь. 31 марта он же говорил, что пик уже достигнут. Но пока, судя по статистике, до этого далеко, и конца экспоненте не видно. И это – серьезнейший личный вызов для самого Лукашенко за все 25 лет правления, шансов справиться с которым у него немного.

Дело в том, что Белоруссия и лично ее президент выбрали в корне отличную от всех соседей политику реагирования на эпидемию. Границы республика закрывала последней, ни о каком карантине и самоизоляции речи не идет и близко. Учебные заведения продолжают работать, все заведения открыты, и даже футбольный чемпионат идет по расписанию. Позицию Лукашенко можно понять – экономическая ситуация в Белоруссии оставляет желать лучшего, и длительный карантин для нее – верный дефолт.

К тому же сами белорусы выступают против масштабного карантина с комендантским часом и прочими подобными прелестями. Такой вариант поддержали лишь 19% участников прошедшего в конце марта опроса. Зато 70 процентов выступили за то, чтобы запретить все массовые мероприятия, 56 – за закрытие на карантин всех учебных заведений и 53 – за перевод на удаленную работу всех, кого возможно. К остановке экономики такие меры не приведут и голода не вызовут. Но не было сделано и этого.

Причем, на ранних этапах Лукашенко пытался успокаивать население и регулярно выдавал «авторские рецепты» лечения заразы, которые становились популярными по всему миру. Баня, водка, работа на тракторе, хоккей, жирная пища – все это упоминалось, как средства от коронавируса. Народ, поначалу, в большинстве своем, посмеивался. Чудит Батька, бывает. Шутки, конечно, на любителя, но уж какой президент есть – такой есть, оппозиция еще хуже. Теперь, когда появились трупы, а цифры растут с пугающей скоростью, такого благодушия стало сильно меньше.

Лукашенко недооценил опасность пандемии. Он до сих пор называет происходящее психозом и даже говорит, что умершие сами виноваты в своей смерти (реакцию на это их близких можно себе представить). И это может ему стоить всего.

2020 год в Белоруссии – год президентских выборов. Если не будет введено ЧП – они должны пройти не позже 31 августа. Если произойдет чудо и эпидемиологическая ситуация в стране войдет в норму в ближайшее время – он будет на коне и победителем. Если чуда не произойдет – лучше ему в этих выборах вовсе не участвовать.

Если счет погибших пойдет на сотни и тысячи – ему припомнят все. И запоздалое введение противоэпидемических мер, и «психоз», и «авторские рецепты», превратившие страну в посмешище и циничные комментарии в адрес жертв эпидемии. Люди, потерявшие родных и близких – это не безалаберная проплаченная оппозиция, таких не выгонишь просто так с улиц и не рассадишь по тюрьмам. Да и лояльность элит в такой ситуации – тоже под вопросом.

Если ситуация с коронавирусом будет развиваться так же, как сейчас, уже летом Белоруссия может получить сильнейший политический кризис за всю свою историю.