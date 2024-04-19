Летом на Украине будет вьетнамский эндшпиль – американский полковник

Константин Серпилин.  
19.04.2024 15:54
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


США никогда не признают своего провала на Украине, но это не значит, что команда Зеленского может оставаться в Киеве, её должны сменить согласованные с Москвой люди. Об этом в эфире видеоблога американского подполковника Дэниела Дэвиса заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

 «Думаю, что кто-то должен будет заполнить этот вакуум, я не знаю, кто этот человек, и знаком ли он с российским правительством. Есть несколько украинцев, которые могли бы вмешаться. Но первое, что должно произойти, это то, что Зеленский и его маленькая группа комедиантов должны покинуть Киев. Им нужно уйти. Когда это произойдёт, и все ставки будут сняты, всё изменится.

Я давно говорил, что мы сделали, когда стало ясно, что во Вьетнаме мы потерпели поражение. Мы просто ушли. Мы когда-нибудь говорили, что потерпели неудачу? Мы когда-нибудь признавали глупость того, что мы сделали? Нет. СМИ замолчали, все переключили своё внимание. Думаю, что именно это и произойдёт этим летом», – сказал Макгрегор.

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США никогда не признают своего провала на Украине, но это не значит, что команда...



«Интересно. Вчера у нас был посол Фримен, и у него такое же чувство, что этим летом мы увидим эндшпиль», – отметил Дэвис.

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