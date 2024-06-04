Летом Украину ждет «страшная кампания», Россия введет резервы, – Луценко

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Российская Федерация готовит крупные резервы для того, чтобы ввести их в зону СВО летом этого года. Попутно ВС РФ увеличивают протяженность фронта, растягивая ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вместо женевского шоу нужно заниматься страшной кампанией, которую нам предстоит вести. Я не хочу никого пугать, но для всех разумных людей, которые наблюдают за фронтом, понято – нас ждет страшная кампания, когда 530 тысяч россиян, которые сейчас сосредоточены на фронте, а в августе к ним присоединятся еще 250 тысяч, будут пробовать прорвать украинский фронт. Что мы для этого делаем? Наших войск на фронте – порядка 500 тысяч по штату. Сколько по факту – не имею права говорить, но меньше. Что для этого делают россияне? Они растягивают фронт. Сейчас на 80 километров он стал больше за счет харьковского участка. А если пойдут на Ахтырку, будет еще 100 километров, а если на Сумы – еще 150 километров. И если тонкую линию меньших по численности войск растягивают, то рано или поздно, где-то россияне ее попробуют прорвать», – заявил Луценко.