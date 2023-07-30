«Летописец Путина» заступился за иноагента и театралку, глумившуюся над СВО

Журналист газеты «Коммерсант» Андрей Колесников, которого называют «летописцем Путина» за долгие годы работы в пуле президента, задал вопрос главе государства о целесообразности ареста иноагента-левака Бориса Кагарлицкого и театрального режиссера Евгении Беркович.

Напомним, что Кагарлицкого обвиняют в оправдании взрыва на Крымском мосте, а Беркович в постановке спектакля, где обеляются террористы запрещенного ИГИЛ. Также эта «режиссер-поэтесса» отметилась издевательскими стихами про «Бессмертный полк» и СВО: «Летят по небу мобики… внизу раскрыты гробики». Тем не менее, Колесников назвал их аресты «наказанием за слова» и указал, что некоторые даже начали сравнивать ситуацию с 1937 годом.

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Путин тут же поправил «летописца»: «У нас 2023-й, и РФ находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом».

«Я думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должно быть. Я могу честно сказать: я не знаю даже, о ком вы говорите. Я фамилии эти слышу в первый раз… Просто я говорю вам о своем отношении в целом к проблеме: на Украине за это расстреливают… Там убили несколько человек, стоило им только рот открыть. Даже участника переговоров со стороны Украины. Не знаю, за что. Но по подозрению, что он что-то не так сказал – его тут же ликвидировали. Это не значит, что мы должны так поступать. Но мы должны иметь в виду – для того, чтобы добиваться успехов, в том числе и в зоне боевых действий – нам нужно соблюдать определенные правила», – сказал Путин.

Он добавил, что позже уточнит у Колесникова о том, кто такие Кагарлицкий и Беркович.