«Летучий спецназ» начал регулярно «кошмарить» противника с территории Белгородчины – Коц

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После атак российских коллаборантов и украинских неонацистов на Белгородскую область – были сделаны выводы. Теперь противника «за лентой» в Харьковской области регулярно «кошмарит» российский «летучий спецназ».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне часто пишут жители Белгородской области, почему нас обстреливают, а мы не даем ответку. Я специально задержался в Белгородской области на пару дней, чтобы поработать с людьми, которые ответку действительно дают. Работал я с «летучим спецназом», – это люди, которые работают во взаимодействии с аэроразведкой, работают FPV-дронами. Это открытие этого года, когда с помощью, в том числе этих средств, ударных дронов – недорогих, но сложных в использовании, которые останавливали колонны на Запорожском направлении, ну и здесь, на Белгородчине работают точечно по заранее выявленным целям, во взаимодействии с артиллерией. Эта работа идет каждый день», – отметил он.

«Я два дня провел и убедился в том, что ответка по противнику идет. Есть такая старая аксиома, что, если ты перестаешь кошмарить противника, он начинает наглеть. Начинает борзеть, много себе позволять. Это то, что происходило на Белгородчине до вторжения РДК в область. После чего видно, что были сделаны определенные выводы и сегодня работа по противнику за лентой в Харьковской области идет круглосуточная», – заверил Коц.