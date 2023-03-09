Летят перелетные птицы. Почему в Верхнем Ларсе очереди на въезд, а не выезд из России?

Возникшие синхронно с беспорядками в Тбилиси километровые пробки и очереди из машин недавних релокантов теперь уже не на выезд, а на въезд в Россию в районе ставшего уже нарицательным Верхнего Ларса стали предметом шуточек в каналах многих лидеров мнений Z-сегмента.

Послушаем Маргариту Симоньян:

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«По поводу понауехавших. Плюс в том, что они в условном Верхнем Ларсе, а не на условной Болотной площади, где отвлекали бы силы Росгвардии от по-настоящему важных задач. Если невеста уходит к другому, то неизвестно, кому повезло».

А вот что пишет Захар Прилепин, углубляясь в исторические аналогии с прошлым столетней давности:

«…и вдруг, скажем, в Праге, или где угодно, куда массово отбыла белоэмиграция, что-то вроде революции, и такие казаки, махновцы, деникинцы и примкнувшие к ним Мережковский, Бердяев, Бунин и Шкуро, и прочие фабриканты, дельцы, авантюристы массово ломанулись в СССР… Всё-таки новейшая Россия воспитала удивительных инфантилов. Это ж не случай Алексея Н. Толстого, Слащёва, Эфрона. Это просто инфантилы. Туда пробежали, сюда прибежали. Сюда прибежали, туда побежали. Сквозняком носит. И в головах такая же чехарда».

Бежавший в РФ из Украины политблогер Михаил Онуфриенко ехидно подначивает релокантов:

«Интересно, а есть в мире такие места, которые бы целиком и полностью устроили наших либералов? Чтобы и светло было, и тепло, и мухи крепкие. Думал, что представители протестного движения построятся свиньёй и ломанутся к парламенту, дабы влиться в ряды тех, кто бьется за свободу и демократию. Они ж так мечтали о подобном развитии событий в России! Ну, так тренируйтесь! Куда вы? Все только начинается!»

Такая критика ухватывает действительно важный мотив для нынешней волны эмиграции – поиск зоны личного комфорта, прежде всего бытового, и нежелание лично вовлекаться в какие-либо движухи политического характера. Будь не так – мы бы действительно увидели этих людей на улицах российских городов. Как минимум, в обеих столицах.

Однако перед нами не радикальная оппозиция, а именно фронда, Причем, обеспеченная по российским меркам выше среднего. Именно это обстоятельство и дало возможность всем этим людям релоцироваться.

У живущих на скромные зарплаты на трех работах сразу бюджетников или низкооплачиваемых работников сферы услуг из глубинки просто нет самой такой возможности – уехать в другую страну. И квартир московских нет, чтобы жить с денег за их сдачу внаем богатым буратинам.

Так что, с другой стороны, странно ожидать от фронды чего-то большего чем известная нам по истории «банкетная кампания» 1904 года.

Напомню, тогда, в самый разгар войны с Японией, до боли напоминающей перипетии нынешней СВО как в плане шапкозакидательства официоза, так и пораженческих настроений среди элит, либеральный «Союз освобождения» выступил организатором «банкетной кампании», когда в Петербурге, Москве и других крупных устраивались собрания под видом банкетов, на которых представители либеральной оппозиции произносили речи о необходимости введения свобод и конституции, принимали резолюции, ходатайствуя о проведении политических реформ.

Всего по империи тогда прошло более 120 собраний с 50 тысячами участников в 34 крупных городах. В легальную печать отчеты об этих банкетах либо не проникали, либо проникали крайне скудно, но в заграничной прессе о них печатались довольно полные отчеты, с приведением целиком резолюций и подробным изложением речей ораторов.

Как видим, за прошедшие почти сто двадцать лет повадки российских либералов если и изменились, то весьма незначительно. Так что странно призывать эту публику на баррикады, пускай и грузинские. Если в России и правда произойдут серьезные беспорядки или начнутся серьезные протесты, во главе их не будет беглых либералов и завсегдатаев «форумов свободной России».

А вот то, что политрелоканты нутром чуют опасность сделаться жертвами похмелья во чужом пиру – в данном случае быть пострадавшими в драке грузин между собою – говорит о том, что критикуемый Z-публицистами инфантилизм этой публики все же далеко не так безграничен, как можно было бы подумать глядя со стороны. Уж что-что, а опасность для собственных задниц они чуют довольно хорошо.

Как и то обстоятельство, что в случае победы радикально антироссийского ЕНД имени Саакашвили хлебосольному житию на берегах Куры придет конец, ведь грузинские националисты подобно своим украинским собратьям по разуму исходят из того, что хороших русских не бывает.

И пусть даже до прямых расправ в духе «Хороший русский – мертвый русский» дело не дойдет, все же, какая-никакая, а цивилизация, однако на выход с вещами попросят однозначно. Как это уже происходит в Эстонии с Латвией, например, запретивших выдачу виз любым русским, независимо от их отношения к Путину и глубины покаяния за «агрессию против Украины» и прочие «зверства режима».

Откровенно говоря, релокантам сегодня не позавидуешь. В мире и так не так много стран, готовых с распростертыми объятиями принять у себя массовую русскую эмиграцию. Вот разве что Турция какая или ОАЭ. Но последние – не резиновые, да и имущественный ценз для жизни там все же не всякий потянет. А в Турции на фоне недавнего землетрясения все сильнее антирусские и шире – антиэмигрантские голоса – мол, приезжие отнимают у нас нашу работу и все такое.

За очень небольшим вычетом крайне дефицитных специалистов русских сегодня в мире почти нигде не ждут. Разве что в Таиланде где-нибудь, но там придется сидеть на птичьих правах. Единственное право иностранца в Таиланде – тратить там свои деньги. Ну а если денег нет, то – извините и на выход.

Так что, строго говоря, если хорошенько подумать, то возвращение назад не всех конечно, но существенной части навостривших лыжи в прошлом году, выглядит как вполне логичный вариант. Нигде кроме Москвы и Питера они не смогут обеспечить себе привычный образ жизни.

А что до «злого Путина», то практика показывает, что если каких-то особых репрессий не произошло в прошлом году, так сказать, на пике, то сейчас, когда ситуация потихоньку стабилизировалась, а общество и сама власть адаптировались к новой нормальности, их и подавно ждать не стоит.

Чай не Украина какая. Если соблюдать определенный набор не слишком обременительных правил, сегодня на Руси даже иноагенту жить, может и не вполне хорошо, но достаточно терпимо.

Когда писались эти строки, в Сети появилась и более прозаическая версия очередей в Верхнем Ларсе. Мол, всему виной не политика, а погода – обильный снегопад и опасности схода лавин на дороги. Это, конечно, сильно меняет дело, как говорил Киссинджер из известной байки. Какой из версий верить – дело хозяйское, хотя политических выводов о мотивации и характере российской «либерды» это не меняет.