Лев из одесского зоопарка навёл шороху в Молдове

Елена Острякова.  
13.01.2023 23:01
  (Мск) , Москва
Просмотров: 347
 
Дзен, Молдова, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Молодой лев был замечен молдавскими рыбаками в Паланнке недалеко от границы с Украиной. Животное гуляло с собаками и не проявляло агрессии.

Новость разлетелась по соцсетям, пользователи высказывали версию, что зверь «эмигрировал» из соседней страны, сбежав из зоопарка.

Молодой лев был замечен молдавскими рыбаками в Паланнке недалеко от границы с Украиной. Животное...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Начальник Инспекции по охране окружающей среды Ион Булмага заявил, что лев принадлежит гражданину, который получил животное в подарок.

«6-месячное животное гуляло рядом со своим хозяином! Его привезли гражданину Республики Молдова в подарок от зоопарка Одессы в знак благодарности за поддержку, оказанную беженцам!», — рассказал Булмага.

В октябре в Кишинев были доставлены дельфины и морские котики из Одесского дельфинария. Оттуда они были отправлены на самолете в другие страны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть