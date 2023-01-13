Лев из одесского зоопарка навёл шороху в Молдове

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Молодой лев был замечен молдавскими рыбаками в Паланнке недалеко от границы с Украиной. Животное гуляло с собаками и не проявляло агрессии.

Новость разлетелась по соцсетям, пользователи высказывали версию, что зверь «эмигрировал» из соседней страны, сбежав из зоопарка.

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Начальник Инспекции по охране окружающей среды Ион Булмага заявил, что лев принадлежит гражданину, который получил животное в подарок.

«6-месячное животное гуляло рядом со своим хозяином! Его привезли гражданину Республики Молдова в подарок от зоопарка Одессы в знак благодарности за поддержку, оказанную беженцам!», — рассказал Булмага.

В октябре в Кишинев были доставлены дельфины и морские котики из Одесского дельфинария. Оттуда они были отправлены на самолете в другие страны.