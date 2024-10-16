Лев растерзал сотрудницу в крымском сафари-парке «Тайган»

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В крымском сафари-парке «Тайган» очередное ЧП, на этот раз со смертельным исходом.

Погибла сотрудница парка, проработавшая в нем с открытия – на нее напал лев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным Следкома, днем сотрудница парка зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напал на женщину, причинив ей смертельные травмы.

«Сегодня при исполнении своих обязанностей погибла Перевалова Леокадия Владимировна, которая 18 лет работала в парке львов «Тайган», начиная с рабочего по уходу за животными, дойдя до директора ООО «Зоопарк Сказка» и управляющей парком львов «Тайган». Это был самый опытный сотрудник, который знал биографии всех наших львов и других животных, которая обучала других сотрудников, инструктировала, как обращаться с хищными животными. Что произошло, что явилось причиной – предстоит разбираться следственным органам. Сотрудники, которые обнаружили тело, уже не могли оказать никакой помощи, поскольку львы её просто растерзали», – сообщил директор «Тайгана» Олег Зубков.

По его словам, переходный шибер из наружного вольера во внутренний, где происходила уборка, не был закрыт. Открыть его животные точно не могли, и скорее всего сыграл человеческий фактор – погибшая обслуживала этих львов больше 10 лет, но хищники не прощают ошибок.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека. Ход расследования на контроле руководства главка Следственного управления.

Два года назад ягуар порвал плечо рабочему, который зашел в вольер. Тогда Зубков сообщил, что произошедшее – результат грубого нарушения правил техники безопасности.

В 2021 году в парке «Тайган» тигр откусил палец годовалому мальчику, которого мама решила сфотографировать ближе к вольеру с хищниками, для чего перелезла через ограждающие перила. За недобросовестное оказание услуг Зубков получил 1 год условного заключения.