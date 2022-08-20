Лев Вершинин: Нужно либо бить, либо на коленях просить пощады
Повышением ставок, Украина сама вынуждает российское руководство ужесточать ход проведения СВО. Ведь альтернативой может быть только унизительная мольба о пощаде.
Об этом в эфире интернет-канала «Комбат-ТВ» заявил советский и израильский историк, политолог Лев Вершинин, – передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я приветствую любое повышение ставок нацистами из Киева. Потому что в какой-то момент, когда либо, условно говоря, рухнет Крымский мост или какая-нибудь ракета целенаправленно угодит в какое-то оборонное предприятие, предположим, в Курске, или взорвется АЭС, военно-политическое руководство России окажется, просто по закону диалектики, а это закон природы – переход количества в качество, вынудит принимать решительные меры.
Одно из двух – либо тоже повышать качество, то есть, бить по центрам принятия решений и не факт, что в Киеве, либо перестать мучать лошадку, слезать и ползти на коленках, интересуясь, на каких условиях их жопки могут относительно уцелеть. И вариантов не будет, потому что после определенного момента вешать лапшу на уши тупенькой массе уже будет невозможно», – заявил Вершинин.
Спасибо!
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