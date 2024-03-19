«Лева» из Би-2 не знает, что такое Родина и патриотизм

Анатолий Лапин.  
19.03.2024 13:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Иноагенты, Россия


Уроженец Минска, гражданин Израиля, живущий в Испании, а по совместительству – бывший российский музыкант и иноагент Егор Бортник (более известный как «Лева Би-2») не понимает что такое Родина и патриотизм. Об этом он признался в эфире польского телеканала «Белсат», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам Бортника, с молодости он находится в эмиграции, поэтому для него чужды такие понятия.

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Уроженец Минска, гражданин Израиля, живущий в Испании, а по совместительству – бывший российский музыкант...

«Я в эмиграцию уехал в 19 лет из Минска. Жил в Израиле, в Австралии, потом мы жили в Москве. То есть это была такая перманентная эмиграция, но я ее так не называл в своей жизни. Я – человек мира, и меня по жизни ведет моя профессия. Там, где мне удобно заниматься творчеством, там я и буду жить.

Космополиты, но я не вижу в этом ничего странного, потому что все эти определения: «Родина», «патриотизм» – это все метафоры, аллегория. В конце концов, что это такое, место твоего жительства? У меня, например, воспоминания о нем не пробуждают во мне суперностальгических переживаний», – заявил Бортник.

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