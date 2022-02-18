Левая оппозиция в молдавском парламенте выходит из спячки

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16 февраля две молдавские оппозиционные партии – коммунисты и социалисты, длительное время находившиеся друг с другом в конфликтных отношениях, объявили о создании постоянного Антикризисного блока и национальной платформы сопротивления, к участию в которой они призвали все оппозиционные силы. Руководить Антикризисным блоком будет совет, состоящий из десяти человек – по пять от каждой партии. Подобные советы из представителей обеих партий будут созданы и на местном уровне.

Единая оппозиционная платформа также будет являться коллегиальным органом, в который могут войти любые граждане, ассоциации и профсоюзы, а все решения в ней будут приниматься, опять же, коллегиально.

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Кроме того, социалисты и коммунисты объявили о создании теневого правительства, которое, по их словам, будет анализировать деятельность каждого министерства и выступать с критикой и предложениями. По словам вице-спикера парламента, председателя исполкома Партии социалистов Влада Батрынчи, в антикризисный штаб вошли опытные люди, которые занимались экономикой и которые могут вырабатывать совместные решения.

В последнее время молдавских социалистов и коммунистов только ленивый не обвинял в пассивности на фоне кризиса в молдавском обществе и активизации других оппозиционных партий, в частности, партии Илана Шора и «Гражданского конгресса», идейным вдохновителем которого является бывший советник экс-президента Воронина Марк Ткачук. Кроме того, Партия социалистов оказалась в глубоком кризисе вследствие добровольного ухода её многолетнего лидера, экс-президента Молдовы Игоря Додона из парламента и с поста лидера партии. Сегодня две левые партии делают попытку перехватить оппозиционную повестку у своих конкурентов по левому флангу.

У левого блока есть три главные проблемы. Первая связана с тотальным контролем партии «Действие и солидарность» над всеми органами власти в стране, включая суды и силовые структуры.

В рядах социалистов и коммунистов достаточно фигур, в отношении которых (или их близких родственников) могут открывать уголовные дела, создавать проблемы их бизнесу либо осуществлять иные меры воздействия.

Как показывает практика, молдавская левая оппозиция, особенно парламентские силы, ощущают дефицит пассионарности, испытывают проблемы с партийными кассами и не способны на акции на грани фола. Парламентская тягомотина никого увлечь не способна.

Другая их проблема связана с отсутствием в их рядах рейтинговых лидеров общенационального масштаба, которые могли бы повести за собой народные массы. Как мы отметили выше, Игорь Додон ушёл из политики (вопрос – надолго ли?), мэр Кишинёва Ион Чебан начал свой собственный политический проект (причём с явно прорумынским окрасом).

Единственный «тяжеловес» в левом блоке – 80-летний экс-президент Владимир Воронин, отношение к которому среди левых политиков неоднозначное. Именно он в ноябре 2003 года сорвал подписание меморандума об урегулировании приднестровского конфликта и в течение последующих четырёх лет проводил прозападную политику. Именно он и его советник Марк Ткачук были инициаторами воссоздания антироссийского блока ГУАМ в 2005 году.

Что касается остальных депутатов от левого блока – того же Влада Батрынчи, других упомянутых нами молодых членов исполкома социалистов, как и известного тележурналиста Константина Старыша, занимающего пост секретаря в Партии коммунистов – они ещё не успели набрать политический вес.

Наконец, третья опасность – в апатии, охватившей молдавское общество. Жителей этой страны так часто разочаровывали политики как справа, так и слева, что их трудно увлечь каким-либо политическим лозунгом.

И тем не менее, левый блок – единственная по-настоящему оппозиционная сила в молдавском парламенте. Это политформирование впервые с 2020 года вышло на первое место в опросах общественного мнения. Их инициатива, в свете регулярных провалов режима Санду, заслуживает нашего пристального внимания.