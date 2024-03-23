Левиев и Наки. Американский помёт на украинской подошве

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«Все молодые-талантливые бегут за границу. И что же теперь со страной будет?» – вы же помните, как ещё недавно нас стращали, будто без уехавших либералов Россия обречена на крах.

Но – чудное дело – такие «ценные» беглецы (за редким исключением) оказались никому не нужны на Западе. Живут они за счёт сшибаемого с диаспоры, а если не выходит – перебираются на Украину. Да, здесь есть риск быть унавоженным «Калибром», но зато по-прежнему щедро платят тем, кто готов поливать грязью бывшую Родину.

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К чему это долгое вступление? Да к тому, что речь пойдёт об одном из таких уехавших персонажей – бывшем ведущем «Эха Москвы» Майкле Наки. (Имя настоящее, поскольку папаша Чарльз был гражданином США, резвившимся в России в «святые девяностые», где работал фотографом – снимал и расстрел парламента Ельциным, и первую Чеченскую…).

Наки «чухнул» из России еще за год до СВО – признавался сам, что пятой точкой почуял сигнал «пора валить» после закрытия «Эха» и ареста Навального.

Вскоре всплыл на Украине вместе с еще одним подельником – Русланом Левиевым (настоящая фамилия Карпук). В Киеве предателям выдали банку варенья, корзину печенья и англосаксонские методички: тиражировать гнусь о провале СВО, неминуемом поражении России, необходимости её расчленения и т.п.

Одно дело, когда это вещает телеведущий с чубом из киевской студии, а другое – обладатель российского паспорта. Должно зайти на русскую аудиторию, решили враги.

Практика, кстати, не уникальная. В годы Великой Отечественной так же по своей воле к немцам перебежал заслуженный артист РСФСР Блюменталь-Тамарин, который вспомнил о германских корнях и принял активнейшее участие в геббельсовской организации «Винета», агитировавшей за поражение советской страны. Снимали фальшивые пропагандистские фильмы о том, что на работах в Третьем рейхе граждан с Востока ждёт сытая жизнь и т.п.

Короче, и у Наки всё так же – только корни американские, а сытая жизнь – наступит в том самом светлом европейском будущем.

Действия Наки с подельником Левиевым в России уже оценены – прошлым летом их заочно приговорили к 11 годам по делу о распространении фейков про Вооруженные силы.

Впрочем, пока наши войска далеко от Киева, предатели продолжают резвиться, очевидно, надеясь в «час X» добежать до канадской границы. Хотя один полезный момент в их деятельности есть – можно понять, что именно страшит врага в действиях России.

Вот, к примеру, свежее творчество Наки-Левиева было посвящено словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, который анонсировал создание двух новых общевойсковых армий, 14 дивизий и 16 бригад.

На этот раз либералы будто занимались сеансом самоуспокоения, убеждая, что подобный рост Вооруженных сил России невозможен – дескать, откуда русским взять столько солдат, все цифры контрактников и добровольцев завышены, и т.п.

Проблема только в том, что сами же украинские эксперты (настоящие военные, а не диванные аналитики вроде Наки) признают успешность практики набора в российскую армию.

Вот, например, что на днях говорил бывший замкомандующего Сил спецопераций Украины генерал Сергей Кривонос:

«Для нас не вопрос, хватит ли у них ресурсов. Главное, чтобы у нас ресурсов хватило. У них, к сожалению, этих ресурсов может быть более, чем достаточно. С учетом того, что они платят как для России достаточно неплохие деньги за службу в Вооруженных силах Российской Федерации, количество желающих у них не уменьшается».

Кстати, российский военный эксперт Игорь Коротченко указывает, что увеличение ВС РФ связано не с украинским направлением.

«Это никак не связано с добровольцами – это плановое увеличение численности Вооруженных Сил, связанное с неблагоприятной конфигурацией театра военных действий, в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО».

Так что Наки и Левиев, похоже, в последнее время откровенно халтурят, а ведь так можно тёплого места лишиться.

Хотя, возможно, дело в смене настроений. Поговаривают, будто громадяне в последнее время озвучивают довольно упаднические прогнозы и не верят в победные реляции телемарафона Зеленского. А потому теперь украинцам обещают прибытие спасительной армии Венка (Макрона), которая уж-то разгромит нарисованные на бумаге полки русских.

«Стараются успокоить свою аудиторию, убеждая в слабости российской армии и традиционно предвещая поражение за поражением русских. Однако, реальные результаты на поле боя говорят сами за себя – ВС РФ продвигаются вперёд, а ВСУ пятятся на запад. Так что прогнозы данных блогеров являются крайне предвзятыми и непрофессиональными», – сказал эксперт комплексной безопасности Денис Гоманов.

А Игорь Коротченко выразился куда круче.

«Я это г-но вонючее на украинской подошве комментировать не хочу».