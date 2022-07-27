Левобережная Украина должна стать частью РФ – дипломат

Как минимум вся Левобережная Украина должна быть освобождена и включена в состав России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мирошника, в отношении правого берега вопрос в том, как он будет освобожден.

«Я вижу, что сейчас настроения, здесь многое сделало внешнее влияние… то есть люди не видят другого варианта, кроме как вхождение в состав России. Это, в первую очередь, требует инстинкт самосохранения, потому что иначе, кроме как вместе с российскими войсками, с российскими возможностями, обеспечить свою безопасность здесь не получается.

Как минимум, я говорю о Левобережной Украине, судьба которой, на мой взгляд, не обсуждается. Здесь подавляющее большинство людей, как только им дадут возможность вздохнуть, и они будут извлечены из-под давления режима, они будут стремиться в сторону России.

Вопрос по Правобережной Украине здесь будет стоять, исходя из того состояния, как она будет освобождаться – вручную военным способом или договорным. Я не верю в то, что украинский режим способен на договоренности, поэтому, на мой взгляд, нет какой-то альтернативы, а именно – ее необходимо будет освобождать.

Зная варианты, как ведет переговоры Украина, это сплошное вранье и неспособность выполнить взятые на себя обязательства, поэтому освобожденная уже Правобережная часть Украины должна принимать решение о том, где она будет – будет ли она в составе большого русского или славянского государства, либо дружественного государства с неким другим государственным формированием», – заявил Мирошник.