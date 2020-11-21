21.11.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Левочкин: Мы не пророссийская партия


Украине необходимо нормализовать отношения с Российской Федерацией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил экс-глава администрации президента Украины, один из лидеров ОПЗЖ, депутат ВР Сергей Левочкин, входящий в олигархическую группу, связанную с миллиардером Дмитрием Фирташем.

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Политик признает, что его партию искусственно записали в пророссийскую нишу, а она на самом деле проукраинская.

«Ну да, создали мем — «пророссийская партия». Но мы не пророссийская, мы проукраинская партия. Мы выступаем за нормализацию отношений, взаимовыгодное сотрудничество с Российской Федерацией, к которому необходимо вернуться. Никто не перенесет тысячекилометровую границу, никто не отменит того, что в Украине миллионы людей говорят по‑русски. И никто не отменит того, что у многих украинцев есть родственники в России, а у многих россиян есть родственники в Украине. Это все равно будет. Поэтому нужно нормализовать отношения, создать для них позитивную перспективу», – сказал депутат.

«Но сотни тысяч людей прошли через АТО, и для них русские уже никогда не будут братьями», – возразило издание.

«Вы помните Великую Отечественную войну 1941−1945 годов? Казалось, что никогда после нее не будет нормальных отношений между народами. Прошло меньше ста лет, и мы партнеры — Украина и Германия. Вместе хотим строить единый европейский дом. Россия к нам гораздо ближе», – отметил Левочкин.


Напомним, что после начала в Киеве майдана в 2013 году и столкновений с милицией Левочкин подал в отставку с должности главы администарции президента Януковича, выразив свое несогласие с действиями правоохранителей.

При этом партия ОПЗЖ, несмотря на определенную пророссийскую риторику, регулярно попадает в скандалы, связанные с поддержкой русофобов. 

Кроме того, как сообщал «ПолитНавигатор», по спискам ОПЗЖ прошел в депутаты один из организаторов майдана.

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