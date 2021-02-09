«Левочкин решил притушить Медведчука» – Монтян

09.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Закрытие телеканалов NewsOne, 112 и ZiK было выгодно украинскому олигарху Игорю Коломойскому и бывшему главе администрации президента Сергею Левочкину, которые имеют свои противоречия с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком, фактическим владельцем этих СМИ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила известный украинский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Монтян, особо циничным выглядит борьба Левочкина с Медведчуком, поскольку оба они являются членами одной политсилы. Однако, Левочкин почувствовал для себя угрозу со стороны конкурента, который может стать единоличным представителем русскоязычного электората.

«В чем интерес Бени Коломойского? Да все очень просто – Беня давно уже качает ситуацию на тему засилья дешевых нефтепродуктов и автомобильного газа из России, которые завозит именно Медведчук. Не получилось пролоббировать запрет или повышение акциз – можно наложить беспредельные санкции и со спокойной душой повышать цену на свой шмурдяк из Кременчугского НПЗ.

Вы спросите, ну а Левочкин – как же так, он же с Медведчуком в одной партии ОПЗЖ, разве он мог бы наехать на своего партнера? Да конечно, мог. Медведчук планомерно выдавливает Левочкина и Бойко из ниши пророссийских и в целом юго-восточных политиков. Как до того был выдавлен Ахметов со своими миньонами. Понятно, что год-другой и он полностью откусил бы те 15-20%, перестав делиться с кучей соратников, оставшись единственным в этой электоральной нише.

Поэтому Левочкин, который всегда, начиная с Кучмы, был надежным плечом и опорой всех президентов, включая Порошенко с Зеленским, решил притушить Медведчука и лишить его самого главного – возможности вещать на широкие массы. Именно поэтому вы увидите блокировку NewsOne, 112 и ZiK, и, возможно, телеканала «Наш», хотя однозначно не увидите никаких проблем у телеканала «Интер», который по сути, останется единственным, типа не чужим, для юго-востока и в целом для русскоязычных людей», – заявила Монтян.