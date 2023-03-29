«Левое крыло партии Санду»: у молдавских социалистов серьезные проблемы

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В Молдове, всё более погружающейся в русофобскую диктатуру, возник конфликт между двумя оппозиционными парламентскими силами – Партией социалистов и партией Илана Шора.

Ссора между этими двумя политформированиями, и раньше не испытывавшими особого расположения друг к другу, всколыхнула весь оппозиционный фланг молдавской политики.

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Всё началось ещё несколько лет назад, когда Илан Шор дал старт своему политическому проекту и стал мэром крупного города Оргеев, в который вложил немало средств. Социалисты во главе с Игорем Додоном требовали запрета участия Шора в политической деятельности, поскольку он был главным фигурантом «кражи века» – дела о выводе за пределы Молдовы суммы в миллиард евро.

После парламентских выборов 2019 года Партия социалистов категорически отказывалась рассматривать Шора в качестве партнёра по коалиции, несмотря на близость партийных программ. Социалисты предпочли заключить «антиолигархический» альянс с блоком ACUM, одним из лидеров которого была нынешний президент Майя Санду.

Илан Шор вынужден был бежать из Молдовы в Израиль. Его партия не осталась в долгу и приняла участие в кампании по дискредитации президента Додона.

И лишь победа Санду на президентских выборах вынудила социалистов и партию «Шор» объединить усилия: именно тогда были приняты многие законы и решения, такие как возобновление трансляции российских телеканалов и запрет передачи территории Республиканского стадиона посольству США.

После ухода Игоря Додона с поста председателя ПСРМ новое партийное руководство во главе с председателем Исполкома Владом Батрынчей категорически отказалось от сотрудничества с «партией воров» и воспротивилось присоединению партии «Шор» к акциям протеста Блока коммунистов и социалистов против режима Майи Санду.

Между тем, Илан Шор, обладающий материальными возможностями, вложил немало средств в протестную кампанию: митинги его политсилы стали собирать десятки тысяч людей – намного больше, чем собирали акции коммунистов и социалистов. Под контроль Шора стали переходить телеканалы, ранее аффилированные с Партией социалистов, что вызывало дополнительное раздражение в руководстве ПСРМ.

Первая бомба разорвалась 16 марта, когда депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский, руководитель Бельцкой организации ПСРМ и экс-кандидат на пост мэра города Бельцы, заявил о выходе из Блока коммунистов и социалистов и присоединении к «Движению для народа», инициированному Шором.

25 марта такое же заявление написала другой депутат парламента, руководитель Окницкой организации ПСРМ Ирина Лозован. Примечательно, что Бельцы и Окницкий район являются одними из наиболее пророссийски настроенных «форпостов» в Молдове.

Причиной ухода Нестеровского и Лозован стало провальное руководство Исполкома ПСРМ во главе с Владом Батрынчей, пассивность партии и имитация оппозиционной борьбы, личная трусость Батрынчи, его стремление «договориться и порешать», в том числе с западными послами, что привело к потере позиций Партии социалистов как ведущей силы левого фланга.

Как выяснилось, далеко не всем такая деятельность была по душе даже внутри родной партии.

В ПСРМ отреагировали крайне нервно – гораздо более эмоционально, чем на уход на правый фланг мэра Кишинёва Иона Чебана (ранее – секретаря Партии социалистов по идеологии). Десятки комментариев под постами Нестеровского и Лозован – «предатели», «иуды», «сдайте мандат» и тому подобное. Представители Партии социалистов дошли до того, что приехали в Бельцы и принялись протестовать у дома Александра Нестеровского.

«Наконец-то я заставил социалистов выйти на митинг» – язвительно написал Нестеровский на своей странице в одной из социальных сетей.

Он так охарактеризовал действия своих бывших коллег:

«Уважаемые друзья, не кажется ли вам, что вы не в том месте митингуете? Почему в то время, как уничтожают нашу страну, нашу независимость, наш народ, в то время когда унижают наших граждан, когда пинают наших пенсионеров и незаконно перекрывают дороги во избежание митингов в столице, вы не митингуете у здания президентуры и парламента? Или вы забыли точный адрес? Почему вы не стоите рядом с народом, где по идее вы должны быть? Глядя на данный «митинг», я вижу кишиневских бывших коллег, видимо с Кишинева до Бельц добраться легче, чем до митинга в центре столицы».

Влад Батрынча в день выхода Ирины Лозован из фракции ПСРМ записал видеострим, в ходе которого заявил, что депутаты вышли из фракции в результате подкупа. Он назвал ушедших депутатов «политическими туристами с низкой социальной ответственностью», которых ждёт «политическое забвение».

На следующий день Батрынча в ходе брифинга в парламенте обратился «ко всем депутатам, ко всем парламентским фракциям» с инициативой ввести запрет на «политическую миграцию» (иными словами – императивный мандат). Фактически это было обращение к партии Майи Санду «Действие и солидарность» – единственной, которая способна предоставить социалистам недостающие голоса.

Впрочем, вряд ли на это пойдёт правящая партия, держащая курс на евроинтеграцию – Венецианская комиссия ЕС в своём докладе назвала практику императивного мандата «несовместимой с демократией в рамках либерального и демократического мышления».

Илан Шор не остался в долгу – он выступил с видеообращением в адрес Влада Батрынчи:

«Я и члены моей команды делают предложения абсолютно всем для того, чтобы объединиться в уличных протестах против действующей антинародной власти. И такое предложение я делал лично вам в разговоре с вами».

По словам Шора, отказ Батрынчи от совместной борьбы превратил Партию социалистов в левое крыло партии «Действие и солидарность» в подобие карманной партии Майи Санду.

Влад Батрынча на следующий день вновь обратился к Илану Шору, на этот раз на своей странице в соцсети.

«Проплаченные опросы, медийные заказы, подкуп депутатов и примаров, — это не те методы, которыми можно сплотить оппозицию и протест», – написал председатель Исполкома ПСРМ.

Он предложил Шору приехать в офис Партии социалистов в Кишинёв и обсудить все проблемы, а также провести вдвоём пикет перед зданием генпрокуратуры.

«И вы докажете, что готовы пожертвовать своим личным комфортом и безопасностью», – написал Батрынча, намекая на то, что Илан Шор не может приехать в Кишинёв в силу не снятого с него уголовного обвинения.

Председатель Исполкома ПСРМ фактически расписался в том, что ему нечего ответить на адресованные Шором обвинения: Партия социалистов под новым молодым руководством превратила сама себя в приводной ремень правящего режима. Наличие серьёзных проблем в руководстве партии признал и Игорь Додон, заявивший в ходе телеинтервью на канале N4:

«Партии социалистов нужен лидер. Пусть Исполком ПСРМ соберётся и решит, кто лидер, чтобы и люди знали, кто там главный, кто несёт ответственность».

Впрочем, Додон забыл уточнить, что сам вырастил нынешнюю команду Партии социалистов во главе с Владом Батрынчей и передал ей руководство партии.

От нынешнего конфликта между двумя ведущими оппозиционными силами выигрывает только Майя Санду и её режим. Это понимают немногие, например, историк Борис Шаповалов, написавший в своём посте:

«Друзья-социалисты, поймите, что то, что происходит в ваших рядах это не предательство, это непонимание вами желаний ваших избирателей. В мае желтые запретят партию Шора, затем они запретят ПСРМ, поэтому все надежды на «победу» на выборах – это иллюзия».

К сожалению, такие трезвые голоса тонут в едином ходе «одобрямса» деятельности руководства со стороны актива Партии социалистов. Даже если режим Санду милостиво разрешит ПСРМ участвовать в выборах – эту партию, оставившую себя без союзников на оппозиционном фланге, ждёт неминуемый провал в ходе предстоящих выборов.