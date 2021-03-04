Леворадикалы громят Грецию

04.03.2021, Белград, Алексей Топоров

В крупных городах Греции, включая столичные Афины, проходят уличные погромы и столкновения с полицией леворадикалов, выступивших в поддержку лидера группировки «17 ноября» Димитриса Куфодинаса.

Осужденный на пожизненный срок за тринадцать убийств Куфоинас более 50 дней голодает, требуя перевести его в другую тюрьму.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ряде городов Греции прошли беспорядки, в ходе которых толпы леворадикалов забрасывали полицейские участки коктейлями молотова, били витрины магазинов, жгли уличные банкоматы и дрались с полицией. Самая крупная манифестация прошла накануне в столичных Афинах, собрав порядка пяти тысяч участников.

Так сторонники осужденного отреагировали на ухудшение самочувствия лидера террористической группировки «17 ноября» Димитриса Куфодинаса, который в свои 63 года голодает уже более 50 дней, а недавно помимо пищи отказался еще и принимать воду. Врачи больницы города Ламия, куда был доставлен заключенный, констатировали серьезное ухудшение состояния пациента. Голодовку тот объявил в знак протеста против отмены намерения перевести его из тюрьмы строгого режима в тюрьму с более мягкими условиями содержания заключенных. Куфодинас требует предоставить ему выбор тюрьмы, где он будет отбывать срок, заявив, что недоволен обстановкой в пеницитарном учреждении, куда его перевели.

«Господин Куфодинас требует привилегий, выходящих за рамки правовых норм, – прокомментировала ситуацию официальный представитель правительства Греции Аристотелия Пелони.- Государство не ведет переговоров с осужденными и не откажется от своего суверенного права на их содержание. Заключенный должен прекратить голодовку и воспользоваться предоставленными ему законными возможностями».

Лидер группировки «17 ноября» в начале нулевых был приговорен к 25 годам лишения свободы за тринадцать убийств, а также за руководство террористической организацией, закладку взрывчатых веществ, а также кражи. Среди его жертв журналист, бизнесмен, банкир, промышленник, судовладелец, студент, британский моряк, американский военный, турецкий дипломат, военный атташе посольства Великобритании, а также депутат греческого парламента Павлос Бакояннис – отец мэра Афин и зять премьер-министра Греции.

Также в середине в 1975 году группировка ликвидировала первого секретаря американского посольства в Греции и по совместительству главу греческого отделения ЦРУ Ричард Уэлча. При этом его жену и водителя оставили в живых, позднее завив, что они не несут прямой ответственности за преступления, совершенные ЦРУ против греческого народа.

Что характерно в годы правления Грецией левой коалиции «СИРИЗА», Куфодинасу несколько раз давали недельный отпуск, в ходе которого он свободно передвигался куда хотел, а после возвращался в тюрьму.