23.06.2018, Москва, Игорь Плетнев
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Выборы, Политика, Россия

Левые силы выдвигают единого кандидата в мэры Москвы


В Москве в Центральном доме литераторов сейчас проходит конференция, где левые силы обсуждают участие в выборах мэра Москвы и поддержку единого кандидата.

На мероприятие приглашены известные политики Валерий Рашкин, Захар Прилепин, Сергей Удальцов, Максим Шевченко, Сергей Шаргунов, депутаты Мосгордумы Леонид Зюганов, Елена Шувалова, Николай Зубрилин, а также кандидат в мэры Москвы от КПРФ и лево-патриотических сил Вадим Кумин.

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Участники мероприятия критикуют нынешнее руководство Москвы, заявляя о незаконной застройке, разрушении исторического облика столицы, надвигающемся транспортном коллапсе, замалчиваемых экологических угрозах и скандалах с участием высокопоставленных чиновников.

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