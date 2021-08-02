Левые в Молдове дважды потерпели поражение: Что будет дальше?

02.08.2021, Тирасполь, София Русу

Сенсационный разгром блока левых сил на парламентских выборах в Молдове поразил экспертов и аналитиков. В стране, где всегда был велик запрос на левую идею, где всего пять лет назад социалисты праздновали триумфальную победу, такое казалось невозможным, и все-таки это произошло: на выбор избирателей повлияло разочарование и усталость от невыполненных обещаний.

Современное положение левого политического фланга в РМ и перспективы на обозримое будущее обсуждались на конференции «Приднестровье – Молдова – Россия: актуальные вопросы региональной безопасности и миротворчества», которую провели Институт социально-политических исследований и регионального развития совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.

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«Уходящая натура»

Лидер молдавских социалистов Игорь Додон одержал в 2016 году такую же убедительную победу на президентских выборах, какую завоевала в 2020 году (а в 2021-м упрочила на парламентских выборах) лидер правой партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду. Осенью 2016 года за Додона проголосовало около 800 тыс. избирателей, на парламентских выборах в июле этого года за блок социалистов с коммунистами проголосовало чуть меньше 400 тыс. человек. Куда делись остальные? Объясняет политолог, член Исполнительного и Республиканского комитетов Партии коллективного действия – Гражданский конгресс Зураб Тодуа.

«Часть избирателей отвернулась от партии социалистов и Игоря Додна – кто-то не пришел на выборы (явка была очень низкая – 48%), значительная часть ушла к партии PAS, – говорит он. – Немыслимое дело: за 30 лет истории молдавской государственности никогда такого не было, чтобы левый по существу избиратель проголосовал за правую партию. Даже районы Кишинева, которые традиционного голосовали за партии коммунистов и социалистов, отдали свои голоса PAS. Главные причины – это, во-первых, грамотная избирательная кампания партии PAS. Риторика ее была левой по содержанию, они говорили о социальном государстве. Надо отдать должное и самой Майе Санду, которая, например, 9 мая почтила память павших в Великой Отечественной войне на мемориальном комплексе в Кишиневе, хотя ее за это многие «справа» критиковали. С другой стороны, поражение левого фланга – это ошибки партии социалистов. На настроение людей повлияло отказ от обещаний, сделанных в 2016 году, нерешительные действия во время отстранения Додона от власти «на пять минут», тур вальса между Демпартии и Партией социалистов. В 2019 году у социалистов была хороша возможность оторваться от Плахотнюка и пойти на досрочные выборы, как и было обещано в июне 2019 года, и тогда результаты их были бы иными».

Оправится ли левое политическое поле от поражения? По мнению Зураба Тодуа, «маятник качнется в другую сторону», когда команда Санду потерпит неудачу в наведении порядка в экономике.

«Тут даже с европейской и американской помощью сделать ничего не удастся, тут нужна команда гениев в экономике, а такой команды нет, и через полгода-год люди начнет спрашивать, где обещанные положительные изменения в здравоохранении, образовании и т.д. Вот тут появится надежда на возрождение левого фланга. Партии социалистов надо будет проводить реорганизацию, возможно, найдутся силы, которые смогут сохранить партию за счет кадровых изменений, а пока Игорь Додон тянет социалистов на дно», – сказал политолог, назвав блок социалистов и коммунистов «уходящей натурой».

На левый фланг претендует «Гражданский конгресс». Эта партия набрала на выборах менее 1% голосов, но это только начало, говорит ее представитель Зураб Тодуа.

«Мы рассчитывали привлечь на свою сторону часть тех, кто ушел от социалистов, провели свою кампанию. В ней были и недостатки, не всегда была возможности попасть на телеканалы. Задуманное не удалось. Рассчитываем, что партия наберется сил, мощи, энергии и сумеет привлечь избирателей. Наш старт был неудачным, но надо помнить, что Партия социалистов почти 15 лет имела рейтинг в районе 1%, а потом все изменилось . Сегодня –1% , завтра – больше. Это Молдавия, здесь ситуация меняется ежегодно, ежемесячно, поэтому все может быть», – отметил Зураб Тодуа.

Смена позиций на левом фланге неизбежна – это, вероятно, понимают и в России, которая делала ставку на Игоря Додона.

«Додон в 2016 году вряд ли смог бы победить, если бы не поддержка Москвы, поясняет Зураб Тодуа. – В Додона и Партию социалистов было очень много вложено: десятки поездок в Москву за несколько лет, встречи с Путиным, встречи на других уровнях, информационная поддержка, билборды, фотографии. Инвестиции колоссальные, а что на выходе? У левого блока – 27%, при этом число сторонников объединения с Румынией возросло с 10-12% в 2016 году почти до 30% на сегодня, увеличилось число сторонников ликвидации нейтрального статуса Молдовы. В общем, не в коня корм. Надо что-то менять».

На стороне Санду – и левый, и центристский электорат

Кишиневский политолог Александр Кориненко называет и другие причин разгрома левых. Так, ПСРМ, действуя на левом фланге единолично, настроила против себя практически все другие левые партии. Сыграл роль и гагаузский фактор. Во время нынешней кампании башкан Гагаузии Ирина Влах не оказала явной поддержки ни одной политической партии. С учетом того, что на юге страны росли симпатии к «Нашей партии» Ренато Усатого и партии «Гражданский конгресс», социалисты не действовали решительно и не смогли убедить главу автономии четко обозначить свою позицию. Все это, плюс разочарованность гагаузов политикой центральных властей привело к самой низкой явке в стране, отмечает Александр Кориненко.

Еще момент: Майе Санду удалось привлечь избирателей и левых, и центристских партий.

«Центр у нас всегда представлен очень слабо, и избиратели этого сегмента всегда разрываются между левыми и правыми силами, так как не имеют партии, которая смогла бы представлять их интересы, – отмечает эксперт. – ПСРМ потеряла этих избирателей, поскольку не предложила внятной экономической программы и серьезных изменений. На мой взгляд, в центре у нас находятся представители немногочисленного среднего класса, которые в первую очередь заинтересованы в экономической стабильности. Не простили центристы социалистам и ситуативных коалиций с партией «ШОР».

Политолог считает, что правление Майи Санду и партии PAS будет развиваться по сценарию «большие надежды – месть – попытки реформ – политический кризис – разочарование», а у разгромленного левого фланга, который держит сейчас глухую оборону, появляется реальный шанс переформатироваться.

«Нужно создать теневые кабинеты, программы развития. На это у левых будет два-три года, так как Майя Санду не подпустит их даже близко к власти. В случае если они этого не сделают, на левом фланге появятся прозападные левые силы, и почва для этого уже заложена», – заявил эксперт.

На Западе – диаспора, на Востоке – гастарбайтеры

И снова о молдавской диаспоре за рубежом. За пределами Молдовы живет около 1 миллиона граждан страны. Это настоящий политический феномен – с момента президентских выборов 2016 года диаспора является важным электоральным игроком и во многом определяет политический ландшафт в родном государстве. Большая работа ведется с избирателями на Западе – это слаженный механизм по поддержке Майи Санду и ее команды. Как отмечает Александр Кориненко, электоральный ресурс этого сегмента оценивается примерно в 300 тыс. голосов (20% всех избирателей). Рекорд был установлен на президентских выборах 2020 года, когда к урнам пришло 262 тыс. представителей диаспоры.

«При бешеной активности западной диаспоры на Востоке видим полное затишье, хотя потенциал нашей диаспоры в России и странах СНГ намного больше, чем на Западе. Только вот с гражданами Молдовы в Европе и США уже активно работают почти 10 лет, в то время как левые силы ничего не делают, чтобы повысить явку на Востоке, упуская возможность набрать заветные проценты и создать противовес массивному голосованию на Западе. Единственное, что делают левые, – требуют открыть большее количество участков в России, так как там находится больше наших граждан, чем в европейских странах. Можно открыть десятки участков в России соответственно тому количеству молдаван, которые живут и трудятся в российских городах, только что мотивирует их прийти на выборы?» – отмечает эксперт.

Старший преподаватель кафедры социологии и социальных технологий ПГУ им. Т.Г. Шевченко Алла Оставная, говоря о роли молдавской диаспоры в электоральных процессах страны, констатирует: критическая масса людей из Молдовы за рубежом приобрела такой масштаб, что она уже не может не влиять на политику.

Социолог рассказала, что если в 1994 году зарубежных участков на молдавских выборах было открыто всего шесть, то в кампании 2021 года – уже 150. Существенный рост количества участков произошел в 2009 году.

«Команда Влада Филата, возможно, была первой командой, которая рассмотрела электоральный потенциал диаспоры и использовала его для достижения успеха на выборах и не только. Далее в Молдове была построена инфраструктура по взаимодействию с диаспорой – создано бюро, реализованы различные программы для сохранения идентичности молдаван за рубежом. Кроме того, была построена электоральная инфраструктура непосредственно за рубежом – там появились СМИ, общественные организации, лидеры общественного мнения в диаспоре, группы в социальных сетях. Все эти факторы сыграли свою роль в кампаниях 2020 и 2021 годов», – сообщила Алла Оставная.

Она отметила, что в России находится 42% молдавской диаспоры, а проголосовало там на июльских парламентских выборах лишь 3% от всей диаспоры за рубежом, тогда как европейский электорат дал 84%.

«При оценке эффектов миграции стоит говорить не только о денежных переводах – есть и нематериальные трансакции: убеждения, ценности, идеалы. Находясь в стране, которая существенно отличается от Молдовы по экономическому, социальному, политическому устройству, люди присваивают определенные ее ценности, что в итоге оборачивается вот такими результатами», – добавила социолог.