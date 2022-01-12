«Лгать больше я не могу», – Василий Волга обвинил украинских левых в работе на врага

Василий Волга заявил о том, что покидает некогда основанную им партию «Союз левых сил Украины», недавно переименованную в «За новый социализм». Новым лидером проекта стал экономист Максим Гольдарб, которого связывают с олигархом Ринатом Ахметовым.

«Теперь партия будет называться «За новый социализм». Но, несмотря на все эти обновления, ничего совершенно нового в идеях, которые несет вроде бы как обновленная Партия, увы, нет. И главная проблема, которая разрушительно действует не только на сам партийный организм, но которая является основной причиной утраты доверия к социалистам и коммунистам Украины со стороны избирателей, есть проблема истинных целей и ценностей, которые движут лидерами Левого Движения Украины на протяжении последних тридцати лет…

Уже много лет Левое Движение Украины имеет своей главной целью не благо всех, а личное благо Лидеров Левого Движения. Увы, но и ваш покорный слуга не был лишен этой болезни. Я участвовал в избирательных кампаниях и создавал избирательные блоки вместе с Симоненко, Морозом, Грачом, Загородним (Медведчуком) и другими лидерами социалистов, коммунистов и социал-демократов всех мастей. Не сразу, конечно, мне стали понятны их истинные цели, я долгое время не был допущен в высшую политическую кухню страны, но, когда это произошло, я уже и сам весь по самое, что говорят «не могу», оказался втянут в водоворот денег, должностей, договорняков, обмана.

Моя попытка взбрыкнуть и вырваться из этой трясины, привела меня в тюрьму. О чем, к слову сказать, я нисколько не сожалею. Ибо если меня и посадили не за то, за что меня следовало бы посадить, все же посадить меня следовало. И в первую очередь за ложь.

Так вот. Лгать больше я не могу, не хочу и не буду. Если у меня что-то и осталось, чем могут гордиться мои дети – это моё имя. Ни в каких более технических проектах, дублирующих, лживых или еще каких, я принимать участия не буду. Не могу», – говорится в заявлении Василия Волги.