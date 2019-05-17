ЛГБТ-активисты наградили Додона эмалированной миской

17.05.2019, Москва, Елена Острякова

Правозащитная организация GENDERDOC-M объявила президента Молдовы Игоря Додона лауреатом своей анти-премии «Эмалированная миска». Об этом сообщает издание Newsmaker.

Додон был награжден «за снисходительность в отношении к ЛГБТ-людям»,. Кроме того, миски вручили Социалистической партии как «как самому гомосексуально-озабоченному политформированию» и священнику Генадию Валуце «самому активному пиарщику ЛГБТ-сообщества в Молдове».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Награду мы даем людям, которые распространяют гомофобию и трансфобию в обществе в своих политических интересах. Общество еще недостаточно информировано о ЛГБТ-людях. Они манипулируют этим недостатком информации и пытаются завоевать популярность путем дискриминации определенной категории людей», — сказала исполнительный директор GENDERDOC-M Анастасия Данилова.

Награждение состоялось в рамках открытия в Кишиневе фестиваля сексуальных меньшинств «Молдова Прайд», который продлится до 19 мая. На мероприятии, сообщает издание «Блокнот. Молдова», присутствовали европейские дипломаты.

Посол Швеции Анна Либерг назвала «необходимыми» мероприятия, проводимые сообществом, и выразила озабоченность тем, что в Молдове к таким сообществам относятся «скептически, а то и с ненавистью». Поддержали фестиваль посол Великобритании Люси Джонс и заместитель главы миссии США Мартин Макдауэл.

В рамках фестиваля пройдет несколько маршей. По времени они совпадут с фестивалем семей, проходящим под патронатом Игоря Додона. Выступая в эфире телеканала «НТВ Молдова» он даже не стал произносить словосочетание «сексуальные меньшинства».

«Я слышал, что параллельно будут проходить марши сексуальных этих… которые нам не присущи. Как только мы проводим мероприятие, так сразу они появляются, эти.. не будем их называть и делать им рекламу», – сказал Додон.