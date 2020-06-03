03.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, СБУ, Украина
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ЛГБТ-браки укрепят безопасность Украины – Муждабаев


Легализация однополых браков будет способствовать укреплению национальной безопасности Украины, поскольку лишит спецслужбы возможности шантажировать геев.

Об этом на своем канале в Youtube заявил бежавший из Москвы русофоб и либерал, заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо ли легализовать однополые браки в Украине? Конечно надо. Любые браки нужно легализовать. В чем проблема? Это вопрос чисто юридический. Чем все будет прозрачнее и законнее, тем лучше.

У меня есть одна версия, я писал об этом еще очень давно – маргинализация однополых отношений приводит к тому, что за это чаще всего цепляются спецслужбы. Именно за гей-компромат. И часто это вопрос госбезопасности на самом деле, для Украины в том числе.

Проще всего завербовать человека из любой ветви власти, из разведки, предъявив гей-компромат. Пока этот является компроматом, гей-отношения, угроза нацбезопасности огромная.

Это просто логика – не нужно быть ни любителем ЛГБТ, ни противником, ни членом ЛГБТ сообщества. Просто логика – не мешай жить другим. Это сделает общество более безопасным», – рассуждает Муждабаев.

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