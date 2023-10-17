ЛГБТ-фашизм наступает: власти Молдовы по-тихому закрывают телеканалы о семейных ценностях

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Совет по телевидению и радио не продлил лицензии двум телеканалам – Primul in Moldova («Первый в Молдове») и Familia («Семья»). Официально озвученный мотив – неоднократные нарушения со стороны этих СМИ, пишет Gagauznews.

Кроме того, недавно в Молдове была прекращена трансляция православного телеканала «Союз», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Телеканал «Первый в Молдове» не вещает уже десять месяцев. Он был одним из тех шести телеканалов, работа которых была «временно приостановлена» в декабре прошлого года. Уже тогда было понятно, что «чуть-чуть» – это надолго, и что озвученные «нарушения» были лишь поводом для закрытия независимого телеканала.

Применяется последовательная система наказаний: предупреждение, штраф, приостановка вещания на месяц, на три, на шесть, в конце концов, в случае рецидивов. Закрытие – это крайняя мера. Как расстрел. В нашем случае каналы закрыты уже десять месяцев, и конца-края этой ситуации не видно.

Что до телеканала Familia, то есть «Семья», то с ним расправились по-тихому – просто не продлили лицензию. При этом телеканал не затрагивал политические темы, не критиковал власть. Просто рассказывал о традиционных ценностях, близких большинству народов Молдовы.

В Молдове после прихода к власти Майи Санду и партии «Действие и солидарность» насаждается идеология «толерантности», «инклюзивности» и «гендерного равенства». А потому каналы, которые распространяют «традиционную семейную пропаганду», мешают пропагандистам Содомского греха. И их закрывают.

«И если кто-то до сих пор ещё считал, что ЛГБТшники просто хотят чуть больше места под солнцем, то пусть прозреет. Они хотят всё солнце, и будут жрать оппозицию, то есть нас с вами, подавляющее большинство нормальных людей. Вскоре нормальными будут считаться именно они, а не мы с вами – мужчины, которые хотят любить женщин, и женщины, которые хотят любить мужчин», – отмечает Gagauznews в своем редакционном комментарии.