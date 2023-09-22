ЛГБТ + «Азов»: неонацисты оказались с голубым душком

Анатолий Лапин.  
22.09.2023 12:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЛГБТ, Нацизм, Украина


Полк «Азов» (запрещен в России) сотрудничал с представителями нетрадиционных сексуальных ориентаций, получая от них помощь, еще когда находился в Мариуполе.

Об этом в эфире телеканала DW заявила занимавшая должность спикера ВСУ для зарубежной аудитории трансгендер Сара-Эштон Чирилло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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По словам Чирилло, в украинской армии есть немало представителей ЛГБТ+, которым помогают различные украинские организации гомосексуалистов, лесбиянок и прочих.

«Я слышала рассказы о проблемах, но даже в моих репортажах была одна история о том, как подразделение «Азов» работал с UkrainePride, когда они были в Мариуполе. UkrainePride собирал деньги им на рации. ЛГБТ-сообщество имеет невероятный охват, особенно при помощи организованных групп, таких, как UkrainePride, «КиевПрайд», «ХарьковПрайд», GenderStream, – украинских организаций, которые поддерживают военных и идею освобождения Украины.

Потому, по моему мнению, военные осознают, что ЛГБТ-сообщество их поддерживает, ЛГБТ сообщество понимает, что мы все боремся за полное освобождение», – заявила Чирилло.

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