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Полк «Азов» (запрещен в России) сотрудничал с представителями нетрадиционных сексуальных ориентаций, получая от них помощь, еще когда находился в Мариуполе.

Об этом в эфире телеканала DW заявила занимавшая должность спикера ВСУ для зарубежной аудитории трансгендер Сара-Эштон Чирилло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чирилло, в украинской армии есть немало представителей ЛГБТ+, которым помогают различные украинские организации гомосексуалистов, лесбиянок и прочих.

«Я слышала рассказы о проблемах, но даже в моих репортажах была одна история о том, как подразделение «Азов» работал с UkrainePride, когда они были в Мариуполе. UkrainePride собирал деньги им на рации. ЛГБТ-сообщество имеет невероятный охват, особенно при помощи организованных групп, таких, как UkrainePride, «КиевПрайд», «ХарьковПрайд», GenderStream, – украинских организаций, которые поддерживают военных и идею освобождения Украины.

Потому, по моему мнению, военные осознают, что ЛГБТ-сообщество их поддерживает, ЛГБТ сообщество понимает, что мы все боремся за полное освобождение», – заявила Чирилло.