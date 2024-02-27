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В окружённом странами ЕС Белграде по случаю двухлетней годовщины конфликта на Украине состоялась фотовыставка, посвященная гуманитарным конвоям Сербии в «незалежную».

В мероприятии приняла участие премьер-министр Сербии Анна Брнабич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надеюсь, что в ближайшем будущем вы увидите мир, и всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку, мы с вами как друзья и братья, потому что Украина – наш друг, а украинский народ – наш братский народ», – заявила Брнабич на открытии выставки.

По словам премьерки, Сербия поддерживает Украину на ее европейском пути и готова помогать «на техническом уровне». Она также отметила, что Сербия примет столько людей из Украины, сколько необходимо.

«За эти два года мы старались помочь, чем могли, посредством прямой финансовой помощи в размере трех миллионов евро, которую мы пожертвовали детям Украины, и еще 1,5 миллиона евро для вынужденных переселенцев», – сказала Брнабич.

Глава сербского правительства также напомнила, что Сербия отправила для украинского народа 14 грузовиков с гуманитарной помощью, медикаменты, фильтры для воды, одеяла, а также подарила две машины скорой помощи.

Про Анну Брнабич известно, что она придерживается «однополой сексуальной ориентации» и несколько лет живет в союзе с врачом Милицей Джурджич, вместе с которой воспитывает сына.

При этом в минувшие выходные в столице Сербии у памятника святому русскому государю Николаю Второму состоялась массовая акция сербов в поддержку России и против вялой политики властей страны в отношении Косово. Участники акции поднимали флаги России, русские стяги с ликом Спаса и символику специальной военной операции.

Далее белградцы прошли шествием по улице, после чего двое активистов организации «Сербская акция» были задержаны полицией за то, что несли плакат «Вучич – п..р. Предатель Косово».

Следует отметить, что Анна Брнабич является протеже и официально членом команды Вучича с 2016-го года.