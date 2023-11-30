ЛГБТ признано экстремистским в России. Собчак с криком «Безумие!» набросилась на Верховный Суд РФ

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Верховный суд РФ признал сегодня «международное движение ЛГБТ» экстремистским. Его деятельность будет запрещена на территории РФ.

Соответствующий иск Минюста России рассматривался 4 часа в закрытом режиме без ответчика, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В иске отмечалось, что в деятельности движения были выявлены признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.

Либеральные СМИ-иноагенты прогнозируемо закатили истерику и пугают гомосексуалистов тем, что теперь их будут сажать просто за ориентацию.

«Правозащитные организации» «Мемориал» (иноагент, запрещено в России – ред.), «ОВД-Инфо» (иноагент – ред.), ЛГБТК+ и группа «Выход» (иноагент) заявили об «антиправовом характере» иска. А группа гей-активистов даже решила учредить организацию «Международное общественное движение ЛГБТ», чтобы поучаствовать в суде.

Скандальная тележурналистка Ксения Собчак даже аббревиатуру ЛГБТ стала обозначать в своем тг-канале четырьмя *, якобы из страха перед репрессиями.

«Это самый репрессивный и жестокий закон за последние годы. Даже иноагентство по сравнению с этим — просто добрая отеческая рекомендация. Безумие. Делаешь каминг-аут — на рудники. Живёшь с партнёром своего пола — на рудники. Слушаешь группу Тату — на рудники. Пишешь экстремистскую приставку перед словами «сообщество» или «люди» — на рудники. Жди еще больший поток эмигрантов, дорогая страна. Из страны, где тебя признают преступником-психопатом из-за твоей ориентации, люди будут бежать», – стращала Собчак.

В борьбу за права российских гомосексуалистов ожидаемо включилась Amnesty International. Директор этой организации по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс назвала решение российского суда «позорным и абсурдным».

«Это затронет бесчисленное количество людей, и его последствия могут быть просто катастрофическими. Нет почти никаких сомнений, что это приведёт к преследованию ЛГБТ-активистов», – нагнетала Стразе.

Даже бывшего журналиста закрытого «Эха Москвы» Алексея Нарышкина возмутила затеянная собратьями по либеральному лагерю истеричная кампания.

«Эмигрантские помойки от возбуждения аж аватарки сделали радужно-гейскими. И тексты под копирку о том, как они из-за рубежа переживают. Фу», – написал Нарышкин.

Лидер Левого фронта Сергей Удальцов считает, что ЛГБТ-сообщества служили ширмой для прикрытия антироссийской деятельности.

«Несчастные жертвы диктатуры» не представляют из себя ничего больше, чем русофобов и пособников западного вмешательства в дела нашего государства. Борьбу за «право любить кого угодно» и «идентифицировать себя с кем угодно» участники движения превратили в открытое поливание страны грязью. Лицемерные «борцы» для того, чтобы продолжать вести свою подрывную деятельность на территории нашей страны, просто использовали ширму якобы защиты прав сексуальных меньшинств. Все ради того, чтобы не потерять финансирование из зарубежных фондов, которые спонсируют организации вроде этой». – написал Удальцов.

Адвокат Дмитрий Аграновский разъясняет, что рядовым простым геям сегодняшнее решение Верховного суда ничем не грозит.

«Запрещаются не люди определенной ориентации, а конкретная организация, которая использует повестку для занятия деструктивной деятельностью», – разъяснил Аграновский.

«Частная жизнь человека, в том числе, его сексуальные пристрастия не попадающие под действие УК РФ, остается его частной жизнью. Попытка делать педерастию формой политической деятельности – экстремизм. Все, в общем, просто и логично», – уточнил публицист Сергей Мардан.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн считает, что сегодняшнее решение суда стало «логичным продолжением государственной политики по защите граждан (в том числе, и детей) от вредоносного негативного контента».

Министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев от имени всех чеченских журналистов высказал Верховному суду благодарность и солидарность.

«Наша Родина еще раз подтвердила свой статус оплота традиционных и религиозных ценностей! Россия еще раз доказала, что ни коллективному Западу, ни США не удастся лишить нас самого важного – религиозной и национальной идентичности!», – написал Дудаев.

«Это хорошая новость. Содому не должно быть места на нашей земле. Особенно хорошо, что это решение принято накануне начала Года Семьи», – высказался в унисон православный бизнесмен Константин Малофеев.