ЛГБТ-прогресс приближается к Украине. При чем здесь Макаревич?

18.05.2021, Донецк, Алексей Ммуратов

Новости Украины

Западные «партнеры» навязывают Украине чуждые ее населению ценности и превращают жителей страны в особей третьего пола.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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На сайте британского правительства сообщается, что Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон учредил должность спецпредставителя по вопросам прав ЛГБТ-сообщества. Им станет член Палаты лордов британского парламента Ник Герберт.

«Я всегда был чрезвычайно горд тем, что живу в стране, которая является одной из самых прогрессивных и либеральных по вопросам прав ЛГБТ. Возможность любить того, кого хочется, — это ключевая британская ценность и важный элемент любой демократии», — заявил Джонсон.

Вот к такому «прогрессу» и «ценностям» западные «партнёры» тянут сегодня колониальную Украину, пытаясь превратить украинских женщин и мужчин в особей третьего пола.

Стоит признаться, что у любвеобильных однополых «демократов», отчасти, получается достучаться до неокрепших умов юных украинцев, которым буквально с пелёнок внушают о том, что «родитель 1» и «родитель 2» – это «традиционная фэмэли», а здоровая семья, где есть мама и папа – это пережиток «совка». Сегодня Русский мир столкнулся с ещё более коварным и подлым западным врагом, которому, для того, чтобы погубить славянский народ, даже не нужно оружие. Достаточно лишь дать неограниченную «свободу» детям и молодёжи в Интернете, а также презентовать аморальных кумиров в соцсетях и на телевидении, – и «толерастное» и «демократичное» поколение готово.

Культура во многом играет ключевую роль в дебилизации населения. Современные так называемые «звёзды» прилюдно матерятся, пропагандируют насилие, алкоголь и наркотики. Как показывает практика, такая метода нравственного растления населения работает. Если эту гниль пропускает «цензура», значит, кому-то нужно уничтожить духовного русского человека.

Существует и такая ниша либеральных артистов, нацеленных на вмешательство в сознание взрослых людей, воспитанных ненавистным либерастами Советским Союзом. Одним из представителей подобной музыкальной фарцы является Андрей Макаревич, которого «тошнит от слова «патриотизм», и который считает русских «злобными дебилами». Быть может, поэтому он отправился с гастролями по Западной Украине, чтобы выразить солидарность с нацистами и бандеровцами, которые также как и он ненавидят «москалей».

В ходе концертов в «неньке» Макаревич даже не пытается призвать украинцев одуматься, признать «революцию гидности» преступлением против человечности и примириться с братским российским народом. Напротив, он подливает масла в огонь искусственно созданной украино-русской вражды, становясь тем самым бандеровцем, который рано или поздно, но всё-таки предстанет перед трибуналом.

Кроме того «голубь мира» забыл о Дне Победы, не упомянув на концертах в этот великий праздник о подвиге советских граждан, разгромивших гитлеровцев.

«Моя страна сошла с ума, и я ничем не могу помочь», – вот что поёт российский предатель, пособник бандеровцев Андрей Макаревич, имея в виду Россию. Помнится, были времена, когда многие из нас подпевали словам «Машины времени», что «не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнётся под нас», а сегодня Макаревич лично прогнулся под мир фашистов и либерастов. Как знать, может на следующих гастролях на Украине он запоёт об однополой любви?.. Не исключено.

На контрасте с позорными гастролями по «незалежной» либераста Макаревича, где тот не упускает возможности полить грязью свою Родину – Россию, в Донецк 11 Мая, в День Республики, приехал истинный патриот, народный артист Российской Федерации, идеолог Русского мира Николай Расторгуев и группа «Любэ».

Каждая песня «Любэ» пропитана любовью к Отечеству, именно поэтому Николая Расторгуева с такой любовью приняла донецкая публика.

Донбассовцы подпевали вечным хитам «Любэ», а концерт получился душевным и искренним, чего никогда не удастся достичь Макаревичу, бесславно гастролирующему по оставшейся части Украины (ОЧУ). Откровенно говоря, на концерты Макаревича ходят жители Украины, ностальгирующие по советскому прошлому, ведь в советскую эпоху «Машина времени» была одной из любимейших групп наших людей.

Сегодня в Зе-оккупированной Украине пропагандируется либеральная идеология ненависти и русофобии, которую подогревает и россиянин Макаревич. Антироссийская политика активно поддерживается и российскими либералами, которые восседают в чиновничьих креслах Российской Федерации, и на «звёздами» шоу-бизнеса. Русофобская пропаганда имеет мощный резонанс благодаря тому, что в России нет государственной идеологии.

Как сказал российский общественный и политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков в ходе онлайн-марафона «Донбасс – это Россия», в идеологии нашей большой страны архинеобходимы две идеи: воссоединение многонационального народа, разрозненного после развала Советского Союза, и построение социального солидарного государства.

Полностью согласен с Николаем Викторовичем. Отмечу, что в Российской Конституции, которая в 1993 году принималась под дулами танков, чёрным по белому написано: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». То есть иными словами, идеология в России запрещена. И только благодаря Конституционной реформе, которую проводит Владимир Путин, в нашей большой стране станет возможно создание идеологии, которая будет включать систему идеалов, ценностей, взглядов и убеждений. У Большой России появится цель, которой будут следовать её граждане: русские, украинцы, белорусы, молдаване, грузины, армяне, азербайджанцы и представители других народностей.

Но если в России победит либерастский клан, если в РФ не будет создана государственная идеология, то на Украине и других оккупированных Западом постсоветских странах будет «процветать» ЛГБТ-демократия, которая превратит наследников Великой Победы в бесполых и аморальных существ. Этого допустить мы не имеем права! Большую Россию и честь поколения Победителей мы отстоим!