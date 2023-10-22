ЛГБТ-террор: «В Молдове стало невозможно защищать традиционную семью» – депутат парламента

В Молдове многие НПО, в том числе и «Gender-DOC», защищающее права ЛГБТ, используются партией власти для дискредитации политических оппонентов. Если у человека появляется рейтинг, и он становится фаворитом предвыборной гонки, или реальным оппозиционным кандидатом, – на него спускают всех собак и начинают обвинять в чём угодно, чуть ли не в некрофилии или в растлении малолетних.

Об этом заявил в эфире программы «Главное» на телеканале TVC-21 депутат парламента Республики Молдова, доктор политологии Богдан Цырдя.

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«Человек вышел и говорит: «Я за семью из мужчины и женщины. Я за то, чтобы у ребенка были мать и отец, а не Родитель-1 и Родитель-2, чтобы были, извиняюсь отдельные мужские и женские туалеты, женские и мужские раздевалки, а не общие, как где-то в Соединенных Штатах. Я за то, чтобы ребёнок не мог сменить себе пол, потому что кто-то ему в детском садике или в школе внушает: ты имеешь право на смену пола, тебе уже 7 лет, давай, дерзай!». И на него сразу же запускаются все эти НПО в виде «Gender-DOC», «Ассоциации свободной прессы» и т.д. Они подают в суд, затем через все СМИ сети Сороса начинают очернять человека – что он гомофоб, что он такой, что он сякой. Это всё делается, чтобы очернить человека, снять с выборов, затаскать по судам и не дать проводить избирательную кампанию. Вот для чего это делается», – объяснил депутат парламента.

Он рассказал, что и на него защитники ЛГБТ подали в суд.

«За что? Это было перед гей-парадом. Подходит ко мне журналистка из провластного канала и спрашивает: «Почему вы не на гей-параде?». Я говорю: «Уважаемая, вы что, совсем мозгами тронулись? Мне что, может быть, колготки надеть, каблуки? Я депутат! Я считаю, что каждый может дома заниматься чем угодно с кем угодно, но не выносить эту на публику». И что вы думаете? «Gender-DOC» подал на меня в суд и требует от меня 100 тысяч леев [530 тысяч рублей – прим.] за то, что я то ли оскорбил, то ли унизил, то ли хотел изнасиловать – не знаю, что они мне хотят пришить. Но я понимаю, что суд они могут выиграть, потому что попробуй судья дай мне победу! То есть, они уже меня начали преследовать за то, что я не гей – так получается? То есть, я уже не имею права говорить, что семья должна состоять из мужчины и женщины? Я не имею право говорить, что женщина – это существо женского пола, которая рожает, кормит грудью и тому подобное? Вот до чего мы дошли. Поэтому и с кандидатами происходит это. Удивляться нечему», – резюмировал Богдан Цырдя.