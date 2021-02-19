ЛГБТ-«ветеран» АТО боится быть убитым – мужа лишат «майна»

19.02.2021, Мариуполь, Вадим Москаленко

Новости Украины

Чтобы ребёнок не жил «в страданиях без счастья», родители должны уделять время рассказам о гомосексуальных отношениях, иначе дети не смогут принять себя такими, как есть.

Об этом в эфире телеканала «Мариупольское ТВ» заявил экс-боевик батальона «Донбасс», председатель объединения ЛГБТ-военных, гомосексуалист Виктор Пилипенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С пубертатного своего периода созревания и до моей первой влюбленности, и до полноценного принятия себя прошло очень много зря потраченного времени в страданиях, без счастья. И родители должны понимать, что если они не будут давать своим детям информацию, они потенциально направляют своих детей на существование, а не на жизнь», – рассказал Пилипенко.

«Действительно, – поддержала гомосексуалиста психолог Анна Ракитянская. – Вот это отсутствие принятия себя и своей идентичности, и отсутствия знания в эту сторону могут сформировать девиантное поведение, зависимое от алкоголя, наркотиков, а также суицидальные наклонности, потому что человек не принимает себя».

«Нашей основной целью является достижение легализации семей. ЛГБТ-семей, которые уже существуют и у военных также», – продолжил Пилипенко.

«Есть ребята геи, лесбиянки, трансгендерные люди, бисексуальные, у которых есть семьи, однополые пары и дети также. Являясь военнослужащими, мы больше всего рискуем потерять жизнь или потерять здоровье, не имея элементарного равноправия в правах человека, оформленных юридически в брачный союз, партнерский союз. Детей могут отобрать в сиротский приют или дальним родственникам, и не остаться со второй мамой или вторым папой», – рассказал ЛГБТ-«ветеран».

«То же самое – льготы. Если бы я умер, и у меня был бы парень, то этот парень не получал бы никаких выплат, имущество перешло бы моим родителям. И гипотетически, если бы мои родители были гомофобными, то они бы отобрали, выкинули на улицу совместно нажитое имущество», –пожаловался Пилипенко.