Льготный украинский экспорт в ЕС заканчивается, торговые войны с западными соседями – все ближе

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Британская Financial Times, напоминает, что приближается крайний срок действия льготного доступа украинских товаров (без квот и пошлин) на рынок Евросоюза. В связи с этим, как отмечает издание, Украина предупредила европейцев о «действительно разрушительных» последствиях, если беспошлинная торговля с ЕС будет остановлена.

Отмечается, что льготы, которые ввели для поддержки экономики Украины после начала полномасштабной войны, истекают 5 июня. Некоторые государства-члены ЕС не желают продлевать этот режим, «сославшись на опасения по поводу его влияния на внутренний рынок». Это притом, что значительная часть экспорта, который Украина отправляет своим соседям, на самом деле идет транзитом к другим покупателям.

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Министр финансов Украины Марченко назвал гипотетическую отмену льгот «очень вредной» и «действительно разрушительной», учитывая значительную долю рынков ЕС в экспорте Украины.

«Европейский союз — наш ключевой торговый партнер, и поэтому для нас будет очень плохо, если мы окажемся в ситуации, которая была до войны», – сказал он изданию.

Издание приводит подсчеты, согласно которым Украина зависит от экспорта, чтобы заработать жизненно важную иностранную валюту для финансирования военных действий. Доходы от экспорта в ЕС в рамках «автономных торговых мер» составили почти 1/10 часть экспортной выручки страны в размере $41 млрд в 2024 году, согласно правительственным данным.

«Эти потоки могут оказаться под угрозой, если ЕС вовремя не продлит меры. Украинские и европейские чиновники обеспокоены, что сроки переговоров слишком сжаты. Хотя Брюссель и Киев договорились о расширении взаимного доступа на рынок за пределами действующей схемы, никакого прогресса пока не достигнуто», – говорится в материале.

И хотя Брюссель и Киев обсуждали даже расширение взаимного доступа к рынкам за рамки нынешней схемы, никакого прогресса по этим вопросам пока не достигнуто, добавляют авторы статьи.

Особенно жестко против расширения украинского доступа к своим сельхозрынкам выступает Польша. Также Венгрия, Словакия и Болгария два года назад ввели односторонние запреты на импорт украинских зерновых и других продуктов питания, нарушив общую торговую политику ЕС.

Официальные лица ЕС и сейчас признают, что у Варшавы нет особого желания расширять либерализацию торговли с Украиной – особенно, в преддверии президентских выборов в в мае. И что Словакия и Венгрия также, вероятно, выступят против такого шага.

Также не продвигаются переговоры о либерализации рынков с Украиной в рамках ее интеграции с ЕС. Поэтому временное продление действующего соглашения о льготах «является наиболее вероятным запасным вариантом», сообщил FT неназванный конфидент-еврочиновник.