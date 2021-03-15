Либерал Белковский – Зеленскому: Остановись! Это опасная игра с Путиным!

15.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Вместо того, чтобы грамотно предоставить Донбассу особый статус, тем самым выполнив Минские соглашения и прекратив войну, киевский истеблишмент мечтает о военной победе над ЛДНР.

Об этом в эфире интернет-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил либеральный российский политолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Концепция «Как Украина может дать особый статус Донбассу» состоит в том, чтобы внести в Конституцию Украины представление об особых территориях. И если таких особых самоуправляемых территорий в Украине будет не одна, а три – наряду с Донбассом, например, Одесса и Закарпатье, то проблема снимется сама собой. Потому что это не результат поражения, а просто Украина решила так управлять своими частями. Это очень плодотворная и стратегически выгодная доктрина.

Но, к сожалению, в украинской власти нет людей, которые в состоянии это осмыслить. Обострение связано с тем, что в украинско власти кого-то обуял карабахский сценарий, и кажется, что сейчас можно разгромить эти повстанческие части, и Россия не вмешается», – сказал Белковский.

Он убеждён, что агрессивные инициативы киевского истеблишмента являются глупостью, потому что у России хватает методов воздействия на ситуацию.

«Я бы не тал так рисковать. Конечно, Владимир Путин не хочет новых санкций, отключения от SWIFT и всего прочего, и поэтому официально войска на территорию Украины он не введёт. Но это не значит, что у него нет косвенных мер борьбы.

Всё-таки не будем забывать, что именно Владимир Путин является инициатором глобальной гибридной войны, которая началась в 2014 году, и он большой профессионал этого дела.

Поэтому если кто-то из актёров «Квартала 95» слишком вжился в роль и думает, что может начать войну и быстро его выиграть, я бы советовал принять душ», – резюмировал либерал.