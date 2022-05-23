Либерал Дмитрий Быков: «Русских ждет унижение»

Новости Украины

Россию по итогам спецоперации на Украине якобы ждет рост реваншизма и радикализация населения, что приведет к повторению событий в Германии в годы Первой и Второй мировых войн.

Такой сценарий в эфире украинского телеканала «Дом» озвучил беглый российский либерал, публицист Дмитрий Быков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сначала неумелое ведение войны, коррумпированная армия, развал, поражение, унижение, репарации и фашизация. Мне кажется, этот сценарий не отменим. Этот тот случай, когда я счастлив буду ошибиться, но мне кажется, что русского фашизма в полный рост мы еще не видели – мы видели государственное заигрывание с фашизмом. Вот когда он начнет нарастать снизу, а это не исключено, тогда надо будет принимать какие-то резкие меры, прежде всего внутри страны, чтобы его остановить», – сказал либерал.

«Сценарий известен – он очень прост: Версаль, Мюнхен, Нюрнберг. Это будет отмена путинского режима, режима коррумпированного и гнилого, а через два-три года, как мне кажется, формирование снизу режима реванша, и как бы Украине не оказаться в роли Франции в этой тяжелой истории. А потом – неизбежная катастрофа гораздо большего масштаба, чем сейчас.

Я очень не желал бы этого варианта, потому что ресентимент, который мы видели пока, он был внушенный – все эти разговоры об унижении, которое испытывают Россия и русские… они этого унижения пока не чувствовали, им его внушали. «Вот, Европа нас не слушает, НАТО расширяется, нас никто в грош не ставит», – это им все рассказывал телевизор. А сейчас они могут это унижение почувствовать, и тогда, я боюсь, сценарий Мюнхена становится неизбежен и веймарская Россия становится нашей повседневностью», – заявил Быков.