Либерал Гольц пугает Россию американскими инструкторами на Украине и «стингерами»

Новости Украины

Утверждения о том, что украинская армия после 2014 года «стала другой» вызывают сомнения у военных экспертов.

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил военный обозреватель, заместитель главного редактора портала «Ежедневный журнал» и один из основателей возглавляемого Гарри Каспаровым Объединенного гражданского фронта Александр Гольц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сидя в Москве это определить невозможно, но, честно сказать, камлания по поводу новой украинской армии кажутся мне сомнительными. Украина не сделала ровным счетом ничего, чтобы кардинально изменить свои вооруженные силы. Они как были, так и остались коррумпированными, непонятно, с какой структурой и системой формирования. Я читал несколько серьезных западных работ на этот счет, где говорится, что военная реформа в Украине проиграна. Сказать так это или нет, можно только занимаясь постоянным мониторингом, чем никто в России из гражданских экспертов в России не занимается», – сказал Гольц.

В то же время сообщения о том, что США собираются послать на Донбасс военных экспертов и вооружения вызывают у него большие опасения.

«Я думаю, что эта информация очень серьезно подогревает ситуацию. Отправка военных советников и главное «стингеров» ведет к решительной эскалации между Россией и США. Следующий шаг – это война, которая невозможна. Если это так, то мы возвращаемся в Афганистан 80-х или Вьетнам 70-х – военные советники и способность сбивать авиацию потенциального противника. Колоссальное превосходство российской армии основано на превосходстве в воздухе. «Стингеры» или их новые аналоги могут это превосходство поуменьшить», – считает либерал.

«Я уж не говорю о военных советниках. Я представляю, что начнется в случае их появление на Украине. Надо будет их выкрадывать, убивать. Самая тяжелая служба в Афганистане была у советских военных советников. Мне очень хочется верить в то, что это газетная утка или утечка для того, чтобы охладить российский пыл», – сказал Гольц.