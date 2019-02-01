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01.02.2019, Москва
 
Война, Вооруженные силы, Россия, США
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Либерал Гозман каркает о гибели России

Выход США из договора о ракетах средней и малой дальности и дальнейшая гонка вооружений может в конце концов привести к мировой войне, ставящей под вопрос выживание человечества.

Об этом в ходе эфира телеканала «Россия 1» заявил либерал Леонид Гозман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это, действительно, ужасно и опасно. Речь идет о выживании человеческой цивилизации, а также её гибели в случае мировой войны. Если это произойдет, то только на том свете можно будет выяснять, кто прав, а кто виноват. Если война всё же не состоится, тогда эта гонка вооружений будет гибельной для нашей страны. Я напомню, что именно это было одной из причин разрушения Советского Союза.

Самое опасное – это подлётное время, и если оно длится 4 минуты, то это значит, что решение об ответном ударе переводится с уровня высшего политического руководства страны на автоматику, либо на дежурного майора. Это говорит о том, что риск ошибки, даже если не будет никаких агрессивных действий, возрастает многократно. Война может начаться по ошибке, и это очень серьёзная ситуация. И кто прав, кто виноват, когда всё «грохнет», не будет иметь какого-либо значения», – заявил Гозман.

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