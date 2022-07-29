Либерал Иноземцев: Россия – сырьевая колония Турции

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Турция будет экспортировать в Россию товары, от поставок которых отказались западные производители.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил либеральный экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.

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«По итогам текущего года Турция станет вторым по масштабу товарооборота торговым партнером России – при том, что в 2021-м была всего лишь пятым. И если кто-то считает, что Турция отправляет нам только помидоры и зелень, то это не совсем так.

В прошлом году на оборудование, машины, транспортные средства и электронику пришлось 32,4% турецких поставок в Россию – причем эти товарные позиции составили лишь 1,13% российского экспорта в Турцию. Так что в отношении Турции мы – такая же сырьевая колония, как и в отношении Европы или Китая», – сказал Иноземцев «Московскому комсомольцу».

Он согласен, что Турция стала одним из главных бенефициаров конфронтации между Россией и Западом, не исключая, что Анкара увеличит импорт западной машиностроительной продукции для перепродажи в Россию.

западных автомобилей .

«У Турции с европейцами режим свободной торговли, она может заказать у них любое количество запчастей к каким-нибудь топливным котлам, электрооборудованию, чему угодно. Товар доставят в Анкару или Измир, а дальше на грузовиках он доедет «куда надо». Если только Турция не переругается с Россией на какой-нибудь политической почве (например, сирийского конфликта или слишком активной защиты интересов Украины). Но пока я вполне допускаю, что страна претендует на роль транзитного моста между Россией и остальным миром. В основном через нее пойдет волна поставок по «параллельному импорту». Из Китая будет поступать собственно китайская продукция, а вот товары западного производства будут приходить полулегальным образом через Турцию», – прогнозирует эксперт.

По его словам, «как поставщик своих товаров и продукции других стран Турция может быть для России исключительно интересным партнером».

«Понятно, что о вещах стратегических, типа газовой турбины Siemens, речи нет. Турки будут поставлять западные товары, чьи запасы на складах в России заканчиваются, но в то же время не попавшие под санкции. А к этой категории относится процентов девяносто продукции, которая уже исчезла или находится в процессе исчезновения в РФ (из-за прекращения поставок иностранными компаниями). Скажем, собирающий у себя айфоны Китай не будет поставлять их напрямую: гаджеты законтрактованы, их продает в своих фирменных магазинах по всему миру компания Apple (а не КНР), и на этом этапе от цепочки ничего «откусить» не получится. А вот когда партия айфонов доберется из Китая, условно, до Бразилии, там какую-то ее часть можно перекупить, отправить в Турцию, а оттуда – в Россию.

Так что совершенно не случайно товарооборот России и Турции в 1 полугодии текущего года составил $30 млрд против $33 млрд за весь 2021-й», – резюмировал Иноземцев.

Ранее Иноземцев советовал Украине согласиться с потерей Донбасса и двигаться в ЕС и НАТО.