Либерал Каспаров вспылил: «В администрации США импотенты, Байдену пора в дом престарелых»

Анатолий Лапин.  
23.05.2024 20:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


Нынешняя администрация США показала полную беспомощность и неспособность продемонстрировать силу в противостоянии с Россией. Президент Джо Байден слаб и ему вообще пора в дом престарелых.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Дмитрия Гордона заявил беглый российский либерал, внесенный в перечень экстремистов и террористов, Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешняя администрация США показала полную беспомощность и неспособность продемонстрировать силу в противостоянии с Россией....

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«Байден безнадежно проигрывает – ему надо, в общем, в дом престарелых, а не руководить страной и всем миром. Есть факты просто такие – Трамп тоже не отличается здоровьем и молодостью, тем не менее, на фоне Байдена он выглядит просто суперменом.

В общем, есть проблемы, но я бы не впадал в панику, потому очень важно, на самом деле, каковы настроения внутри американской администрации и американского истеблишмента. Надо сказать, что мои надежды на то, что у администрации Байдена победит этот боевой дух возрождающейся Америки, оказались совершенно беспочвенным», – сетует экстремист.

«Эта администрация совершенно импотентская. И это не вопрос только Украины – это и Афганистан, и Газа, – это попытка договориться, это неготовность продемонстрировать американскую силу», – злился он.

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