Либерал Касьянов огорчил украинского Гордона

08.11.2022  17:52 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Бывший премьер-министр России, либерал Михаил Касьянов огорчил украинского пропагандиста Дмитрия Гордона, поинтересовавшегося о перспективах развала РФ – тезисом о его неизбежности в последнее время тешат обывателя на Украине, обещая скорую «перемогу».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Касьянов возможность распада России отверг.

Бывший премьер-министр России, либерал Михаил Касьянов огорчил украинского пропагандиста Дмитрия Гордона, поинтересовавшегося о перспективах...

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«Теоретически возможен, но я думаю, что этого не будет, поскольку я не вижу тех территорий, которые бы хотели отделиться.

Я не вижу вообще никаких причин для Чечни отделяться. Чечня хочет быть, ничего не делая, получать дотации. Как сейчас 97% доходов Чечни – это федеральный бюджет.

То же самое относится к другим, никто из этих северокавказских республик не в состоянии самостоятельно жить.

Речь может идти о Татарстане и Башкортостане, но я тоже не вижу того. Они хотят жить в России, но с особыми правами федеративного государства, реальными правами федеративного государства», – заявил Касьянов.

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