Подпишись на рассылку
07.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия
Просмотров:

Либерал Кудрин шерстит либеральные кормушки


Счетная палата РФ намерена проверить все так называемые «институты развития», большинство из которых, как выясняется неэффективны.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«У нас второй год в фокусе находятся институты развития. Они разные. Мы проверяли и развитие регионов Дальнего Востока, и Северного Кавказа. В том числе фонды, которые по этому направлению работают. Насколько эти проекты эффективны.

Например, на Северном Кавказе планировалось создать новый инновационно-медицинский кластер. Вообще не приступали, хотя выделено уже 2 млрд руб. Растут в этих фондах зарплаты сотрудников, но результат пока не заметен.

Российский фонд информационно-коммуникационных технологий за 10 лет должен был реализовать 14 проектов, реализовал только один. Фонд развития моногородов после нашей проверки должен быть сокращен.

В нашем фокусе находится корпорация малого и среднего предпринимательства. Гарантийной поддержкой охвачено менее 1% предпринимателей», – сказал Кудрин.

По его словам, проверка всех институтов займет еще два-три года.

«Мы продолжаем идти по институту за институтом такого развития. Вас будем информировать. Мы собираемся за два-три года пройти все институты. Часть наших материалов уже использовалась, в том числе повлияли на снижение зарплат в ряде институтов развития по нашим предложениям», – сказал Кудрин.


Напомним, в ноябре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что из нынешних 40 институтов развития останется 5 крупных, часть будет объединена, восемь из них ликвидируют.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть