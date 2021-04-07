Либерал Кудрин шерстит либеральные кормушки

07.04.2021, Москва, Елена Острякова

Счетная палата РФ намерена проверить все так называемые «институты развития», большинство из которых, как выясняется неэффективны.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«У нас второй год в фокусе находятся институты развития. Они разные. Мы проверяли и развитие регионов Дальнего Востока, и Северного Кавказа. В том числе фонды, которые по этому направлению работают. Насколько эти проекты эффективны.

Например, на Северном Кавказе планировалось создать новый инновационно-медицинский кластер. Вообще не приступали, хотя выделено уже 2 млрд руб. Растут в этих фондах зарплаты сотрудников, но результат пока не заметен.

Российский фонд информационно-коммуникационных технологий за 10 лет должен был реализовать 14 проектов, реализовал только один. Фонд развития моногородов после нашей проверки должен быть сокращен.

В нашем фокусе находится корпорация малого и среднего предпринимательства. Гарантийной поддержкой охвачено менее 1% предпринимателей», – сказал Кудрин.

По его словам, проверка всех институтов займет еще два-три года.

«Мы продолжаем идти по институту за институтом такого развития. Вас будем информировать. Мы собираемся за два-три года пройти все институты. Часть наших материалов уже использовалась, в том числе повлияли на снижение зарплат в ряде институтов развития по нашим предложениям», – сказал Кудрин.

Напомним, в ноябре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что из нынешних 40 институтов развития останется 5 крупных, часть будет объединена, восемь из них ликвидируют.